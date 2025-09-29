Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: इस मूलांक को काम में योजना बनाने से मिलेंगे शुभ परिणाम

Aaj Ka Ank Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार 29/2 की ऊर्जा डिप्लोमेसी साझेदारी और सोच-समझकर किए गए काम पर जोर देती है। आज का दिन गलतफहमियाँ दूर करने क्रिएटिव या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक 4 से 6 के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज की ऊर्जा पेशेवर जीवन में सहयोग, डिप्लोमेसी और सोच-समझकर उठाए कदम अच्छे नतीजे देंगे। निजी जीवन में रिश्तों में धैर्य, सहानुभूति और नर्मी जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आज स्थिरता और धैर्य आपको आगे बढ़ाएंगे। काम में योजना और भरोसेमंद स्वभाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में भावनात्मक जागरूकता से निकटता बढ़ेगी। जिद्दीपन छोड़कर लचीला रवैया अपनाएं। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय टिप: सोच-समझकर प्लानिंग करें और स्थिरता बनाएं।

रिश्तों की टिप: भरोसेमंद और समझदार बनें।

संकल्प: “मैं बुद्धि, संतुलन और ईमानदारी से काम करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 5 (जन्म: 5, 14, 23)