Aaj Ka Ank Jyotish 29 October 2025: नए प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, 29 अक्टूबर 2025 को व्यक्तिगत दिवस अंक 2 और यूनिवर्सल दिवस अंक 3 का संयोग बन रहा है। अंक 2 संवेदनशीलता, कूटनीति और भावनात्मक समझ का प्रतीक है ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 29 अक्टूबर की ऊर्जा आशावाद और भावनात्मक गहराई से भरी है। 2 और 3 का यह संयोजन आपको दिल से बोलने और रचनात्मकता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह दिन है जब विचार जीवंत होते हैं और अंतर्ज्ञान आपकी अभिव्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक 1 (जन्मतिथि 1, 10, 19, 28)
आपका आत्मविश्वास आज रचनात्मक ऊर्जा के साथ और प्रबल होता है। कार्यस्थल पर यह नया प्रोजेक्ट या नेतृत्व प्रदर्शित करने का अच्छा दिन है। ध्यान रखें, उत्साह को अहंकार में न बदलें। सुनना भी नेतृत्व का हिस्सा है। प्रेम में सराहना और विनम्रता रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। आध्यात्मिक रूप से, विचार करें कि आपका नेतृत्व दूसरों को कैसे प्रेरित करता है।
- शुभ रंग: स्वर्ण
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सुझाव: नई योजनाएँ शुरू करें, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें।
- संबंध सुझाव: प्रोत्साहन भरे शब्द प्रेम को गहराई देंगे।
- संकल्प: “मैं प्रेरणा, ईमानदारी और आत्मविश्वास से नेतृत्व करता हूं।”
अंक 2 (जन्मतिथि 2, 11, 20, 29)
आज आपकी संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति का सुंदर संगम बनता है। कार्यक्षेत्र में संवाद या रचनात्मक कार्य सफलता देंगे। दूसरों की प्रतिक्रिया को ज़्यादा न सोचें। अपनी बात को प्रेम से कहें। प्रेम संबंधों में खुली बातचीत पुरानी उलझनों को मिटाएगी। आध्यात्मिक रूप से, लेखन या जप मन को संतुलित करेगा।
- शुभ रंग: चांदी
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सुझाव: भावनाओं में आकर निर्णय न लें।
- संबंध सुझाव: विनम्रता से अपनी बात रखें। ईमानदारी निकटता लाएगी।
- संकल्प: “मैं प्रेम और सच्चाई को शांति और सहजता से व्यक्त करता हूं।”
अंक 3 (जन्मतिथि 3, 12, 21, 30)
आज का दिन आपके लिए विशेष है। कार्यस्थल पर प्रस्तुति, शिक्षण या रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास रखें, पर ध्यान भटकने से बचें। रिश्तों में हँसी, हल्कापन और खुलेपन से जुड़ाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से, सकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सुझाव: नए अवसरों को परखें, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।
- संबंध सुझाव: अपने सपनों को साझा करें।
- संकल्प: “मैं आनंद, कृतज्ञता और सच्चाई के साथ अपनी रचनात्मकता व्यक्त करता हूं।”
