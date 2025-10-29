Aaj Ka Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 4 के जातकों को मिलेगा कोई खास सरप्राइज, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह वह दिन है जब विचार जीवंत होते हैं और अंतर्ज्ञान आपकी अभिव्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। पिछले कुछ दिनों की आत्ममंथन भरी ऊर्जा के बाद यह दिन प्रेरणा और सहजता की नई लहर लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 4 (जन्मतिथि 4, 13, 22, 31) आज व्यावहारिकता और रचनात्मकता का सुंदर संगम बन रहा है। काम में अनुशासन और लचीलापन साथ रखें। व्यक्तिगत जीवन में एक प्यारा संदेश या छोटा सा सरप्राइज़ रिश्ते को मजबूत करेगा। आध्यात्मिक रूप से, लेखन या ध्यान मन को स्थिर करेगा।