Aaj Ka Ank Jyotish 29 October 2025: मूलांक 4 के जातकों को मिलेगा कोई खास सरप्राइज, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार, अंक 3 संवाद, रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति से जुड़ा है। मिलकर ये अंक एक ऐसा दिन बनाते हैं जो संतुलित संवाद की शक्ति दर्शाता है । जहाँ भावनाएँ शब्दों में और विचार अभिव्यक्ति में बदलते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 29 October 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह वह दिन है जब विचार जीवंत होते हैं और अंतर्ज्ञान आपकी अभिव्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। पिछले कुछ दिनों की आत्ममंथन भरी ऊर्जा के बाद यह दिन प्रेरणा और सहजता की नई लहर लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्मतिथि 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आज व्यावहारिकता और रचनात्मकता का सुंदर संगम बन रहा है। काम में अनुशासन और लचीलापन साथ रखें। व्यक्तिगत जीवन में एक प्यारा संदेश या छोटा सा सरप्राइज़ रिश्ते को मजबूत करेगा। आध्यात्मिक रूप से, लेखन या ध्यान मन को स्थिर करेगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सुझाव: स्थिरता पर ध्यान दें, जल्दबाजी से बचें।
  • संबंध सुझाव: आभार व्यक्त करें, प्रेम गहराएगा।
  • संकल्प: “मैं संतुलन और समर्पण से अपने सपनों को साकार करता हूं।”

अंक 5 (जन्मतिथि 5, 14, 23)

Mulank 5

आज आपकी आकर्षकता और संवाद कौशल चरम पर हैं। काम में नेटवर्किंग और संवाद से अवसर बनेंगे, पर वादे सोच-समझकर करें। रिश्तों में हँसी-मजाक जुड़ाव बढ़ाएगा। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या मंत्र जाप मन को केंद्रित करेगा।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: नए विचारों को व्यवहारिक दृष्टि से परखें।
  • संबंध सुझाव: सच्चाई के साथ रोमांस बनाए रखें।
  • संकल्प: “मैं उत्साह और स्पष्टता के साथ संबंध बनाता हूं।”

अंक 6 (जन्मतिथि 6, 15, 24)

Mulank 6

आज का दिन प्रेम और सामंजस्य से भरा है। काम में सहयोग और समझ से अच्छे परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में आपकी स्नेहिल ऊर्जा घावों को भर देगी। आध्यात्मिक रूप से, संगीत या मंत्र आपके मन को शांति देंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: परिवार से जुड़े खर्चों की योजना बनाएं।
  • संबंध सुझाव: प्रेम से संवाद करें, छोटी बात भी बड़ा असर डालेगी।
  • संकल्प: “मैं प्रेम, करुणा और मधुरता से सामंजस्य रचता हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।