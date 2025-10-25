Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: मूलांक 4 वालों को होगी ब्रेक की जरूरत, पढ़ें राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आपको सफलता और पहचान की मजबूत इच्छा महसूस हो सकती है, इसलिए महत्वाकांक्षा के साथ सहानुभूति और समझदारी भी बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, सोच-समझकर कदम उठाना लंबे समय तक टिकाऊ प्रगति देगा। काम के मामले में यह हफ्ता ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देता है जो सुरक्षा, प्रभाव और लंबी स्थिरता को मजबूत करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साप्ताहिक अंक ज्योतिष – नंबर 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) (योजना बनाकर तरीके से आगे बढ़ना) सप्ताह का संदेश: स्थिरता और धैर्य आपकी महत्वाकांक्षा को ऊर्जा देंगे।

करियर: लंबी अवधि की योजना और सोच-समझकर काम करना जरूरी है। संपत्ति, वित्त या संरचित बिज़नेस प्रोजेक्ट्स मान्यता दिलाएंगे। कठोरता से बचें, लचीलापन सहयोग आसान बनाएगा।

स्वास्थ्य: थकान या तनाव हो सकता है। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेच और सही भोजन से संतुलन बनाए रखें। दिनभर छोटे ब्रेक और रिलैक्सेशन से ऊर्जा और स्वास्थ्य बढ़ेगा।

रिश्ते: वफादारी और भरोसेमंद होना स्थिरता लाता है। जोड़े घर, परिवार या वित्तीय योजना पर ध्यान दें। सिंगल्स किसी स्थिर, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी व्यक्ति से मिल सकते हैं।

शुभ रंग: नीला, ग्रे

शुभ नंबर: 4, 22, 31

शुभ दिन: शनिवार

संकल्प: "मैं धैर्य, अनुशासन और समझदारी से विकास करता/करती हूं।"

अंक ज्योतिष की सीख: असली प्रगति क्रिएशन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होने पर ही संभव है। साप्ताहिक अंक ज्योतिष – नंबर 5 (जन्म: 5, 14, 23)

(परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व करना) सप्ताह का संदेश: अपनी स्वतंत्रता, अनुशासन और दूरदर्शिता को संतुलित करें।

करियर: इस हफ्ते जो एनर्जेटिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे संचार, नेटवर्किंग या यात्रा, वे सही योजना और रणनीति से सफल होंगे। जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें और लंबी अवधि के नतीजों को सोचें। वित्तीय लाभ सावधानी से लिए गए जोखिम से मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: बेचैनी या हल्की थकान हो सकती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या हल्की एक्सरसाइज संतुलन बनाएगी। पर्याप्त नींद और प्रकृति में समय बिताना शरीर और मन को फिर से तरोताजा करेगा।

रिश्ते: प्यार में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। जोड़े भविष्य की योजनाओं पर साथ काम कर सकते हैं। सिंगल्स किसी महत्वाकांक्षी और समझदार व्यक्ति से मिल सकते हैं।

शुभ रंग: हरा, हल्का नीला

शुभ नंबर: 5, 14, 23

शुभ दिन: बुधवार

संकल्प: "मैं अपनी स्वतंत्रता, रणनीति और जिम्मेदारी के साथ काम करता/करती हूं।"

अंक ज्योतिष की सीख: सावधानी और योजना से साहसिक कदम सफल और सुरक्षित बनते हैं। साप्ताहिक अंक ज्योतिष – नंबर 6 (जन्म: 6, 15, 24)

(आगे का सोचकर जिम्मेदारी निभाना) सप्ताह का संदेश: नेतृत्व देखभाल, समझ और रणनीति से उभरता है।

करियर: शिक्षण, मेंटरिंग, डिजाइन या काउंसलिंग वाले कामों में पहचान मिलेगी। आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं जिन्हें सही तरीके से संभालना जरूरी है। मेहनत और दूरदर्शिता से प्रमोशन या पुरस्कार भी मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: हार्मोनल संतुलन या थकान पर ध्यान दें। पर्याप्त आराम, पोषण और खुद की देखभाल जरूरी है। हल्की एक्सरसाइज और तनाव कम करने वाले अभ्यास से ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा।

रिश्ते: जोड़े भावनात्मक और व्यावहारिक तालमेल पर ध्यान दें। सिंगल्स ऐसे साथी को आकर्षित कर सकते हैं जो भावुक और स्थिर हो। देखभाल और भरोसा रिश्तों को मजबूत बनाता है।

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

शुभ नंबर: 6, 15, 24

शुभ दिन: शुक्रवार

संकल्प: "मैं दृष्टि, प्यार और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।"

अंक ज्योतिष की सीख: दूसरों की देखभाल आपकी नेतृत्व क्षमता और प्रभाव को बढ़ाती है। निष्कर्ष -

सप्ताह 44, यूनिवर्सल 8 की ऊर्जा के तहत, रणनीतिक कार्रवाई, नेतृत्व और व्यावहारिक सफलता पर जोर देता है। पिछले हफ्ते की 7 की ऊर्जा मे सोचने का समय था, अब फोकस कार्रवाई, नेतृत्व और ठोस परिणाम पर है। यह हफ्ता आइडियाज को योजना और अनुशासन के साथ प्रगति में बदलने का सही समय है।

करियर: सफलता के लिए योजना, धैर्य और नैतिक निर्णय जरूरी हैं। इस हफ्ते आप ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ कार्य करके मान्यता और स्थिरता पा सकते हैं।

रिश्ते: जब महत्वाकांक्षा को सहानुभूति और देखभाल के साथ संतुलित किया जाता है, तब रिश्ते फलते-फूलते हैं।

आध्यात्मिक रूप से: ग्राउंडिंग प्रैक्टिस और आत्म-चिंतन से इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता है। इस हफ्ते सोचें -