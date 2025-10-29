Aaj Ka Ank Jyotish 29 October 2025: रिश्तों में ईमानदारी से बढ़ेगा विश्वास, अंक राशिफल से जानें कैसा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक राशिफल के अनुसार, चाहे आप किसी विवाद को सुलझा रहे हों, कोई विचार प्रस्तुत कर रहे हों या प्रेम संबंधों को संवार रहे हों। अपने शब्दों से उपचार करें, आहत नहीं। आज ब्रह्मांड उन लोगों का आशीर्वाद देता है जो सच्चाई और संवेदनशीलता से संवाद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 (जन्मतिथि 7, 16, 25) आज अंतर्ज्ञान और अभिव्यक्ति का सुंदर मेल है। काम में शोध, लेखन या विश्लेषण से सफलता मिलेगी। खुद को सीमित न करें। सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा। रिश्तों में ईमानदारी विश्वास बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से, एकांत में रहकर लेखन या कला के जरिए भावनाएं व्यक्त करें।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: पुराने योजनाओं को दोबारा देखें।

संबंध सुझाव: खुलकर अपनी भावनाएँ साझा करें।

संकल्प: “मैं अंतर्ज्ञान और शांति से अपनी सच्चाई व्यक्त करता हूं।” अंक 8 (जन्मतिथि 8, 17, 26) आज आपकी अनुशासित सोच और संवाद क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। काम में स्पष्टता और सहानुभूति से बात करें। लोग आपकी बातों को मान देंगे। रिश्तों में ध्यान और सराहना से गहराई बढ़ेगी। आध्यात्मिक रूप से, अपने लक्ष्यों को दृढ़ विश्वास से देखें।