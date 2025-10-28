Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: मूलांक 2 के जातक सहानुभूति से लोगों के जीतेंगे दिल, पढें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा आपको रुककर सोचने, सुनने और अपने कर्मों को शांति और उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। पिछले कुछ दिनों की जोशभरी ऊर्जा के बाद, 1/2 का ये मिलन अब संतुलन और भावनात्मक गहराई लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म 1, 10, 19, 28 को)

आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत है, लेकिन आज का दिन सहयोग की मांग करता है। काम में साझेदारी और तालमेल से बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। रिश्तों में सुनने की कला अपनाइए। शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: दूसरों की राय लेकर ही नए कदम उठाएँ।

रिश्तों का सुझाव: जल्दबाज़ी या गलतफहमी से बचें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं धैर्य, विनम्रता और समझदारी से नेतृत्व करता हूं।” अंक 2 (जन्म 2, 11, 20, 29 को)