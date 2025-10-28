Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: रिश्तों में शांति और समझ से दूरी होगी खत्म, पढ़ें आज का अंक राशिफल

Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। काम के क्षेत्र में आज टीमवर्क और धैर्य से आगे बढ़ने की जरूरत है। जल्दबाजी छोड़ें और मजबूत रिश्ते बनाइए। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद से विश्वास गहरा होगा। आध्यात्मिक रूप से, यह 1/2 संयोजन सिखाता है कि आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए भी मन की शांति और करुणा बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म 7, 16, 25 को)

Mulank 7


आज आत्मचिंतन का दिन है। काम में रिसर्च या योजना आधारित कार्यों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में शांति और समझ से दूरी मिटेगी।

  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: नए फैसलों से पहले स्थिति को परखें।
  • रिश्तों का सुझाव: कम बोलें, लेकिन सच्चाई से।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं धैर्य और ईश्वरीय समय पर भरोसा रखता हूँ।”

अंक 8 (जन्म 8, 17, 26 को)

Mulank 8

आज आपकी दृढ़ता में कोमलता जुड़ जाएगी। काम में टीमवर्क और समझ से बढ़िया परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में भरोसा और संवाद जरूरी है।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: जल्दबाज़ी में पैसे उधार न दें।
  • रिश्तों का सुझाव: नियंत्रण नहीं, भरोसे से चलें।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं समझ और बुद्धिमत्ता से नेतृत्व करता हूँ।”

अंक 9 (जन्म 9, 18, 27 को)

Mulank 9


आज आपकी दयालुता और सेवा भावना चमकेगी। टीम या समाज के हित में किए कार्य फलदायी होंगे। रिश्तों में माफ़ी और अपनापन नई शुरुआत लाएंगे।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: भावनात्मक खर्च से बचें।
  • रिश्तों का सुझाव: दिल से माफ़ करें।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम और जागरूकता के साथ कार्य करता हूँ।”

निष्कर्ष:
28 अक्टूबर 2025 की 1/2 ऊर्जा हमें सिखाती है कि असली ताकत कोमलता में है। करियर में सफलता सहयोग और समझ से मिलेगी। रिश्तों में सच्ची बातचीत और परस्पर सम्मान सबसे बड़ा आधार हैं। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो शांति और करुणा के साथ आगे बढ़े।

आज का कॉस्मिक संदेश:
जब अंक 1 की दृढ़ता अंक 2 की संवेदनशीलता से जुड़ती है। तब बनता है “संतुलित विकास”, जहां महत्वाकांक्षा कोमलता से जुड़ी होती है और भावनाएँ भी ताकत बन जाती हैं।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।