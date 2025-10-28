Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: निवेश से पहले सोचें जरूर, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: निवेश से पहले सोचें जरूर, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज अंक 1 और यूनिवर्सल अंक 2 है। जब ये दोनों ऊर्जा साथ आती हैं, तो यह सिखाती हैं कि असली सफलता सहयोग, धैर्य और संवेदनशीलता से मिलती है। न कि सिर्फ आत्म-अहम से चलकर। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 का दृढ़ निश्चय आपकी दिशा तय करता है, जबकि अंक 2 यह सुनिश्चित करता है कि आपके कदम स्नेह, सहयोग और अंतर्ज्ञान से भरे हों। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म 4, 13, 22, 31 को)
आज का दिन स्थिरता और संयम से जुड़ा है। काम में धैर्य और टीमवर्क से लंबे समय के परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में लचीलापन अपनाएं।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: स्थिर योजना बनाएं, जोखिम से बचें।
- रिश्तों का सुझाव: भरोसे और देखभाल से जुड़ाव बढ़ाएं।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम और धैर्य से शांति निर्मित करता हूं।”
अंक 5 (जन्म 5, 14, 23 को)
आज का दिन बातचीत और समझ का है। काम में समझदारी और संयम से निर्णय लें। रिश्तों में ईमानदारी और हल्की-फुल्की हंसी से जुड़ाव बढ़ेगा।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: निवेश से पहले दो बार सोचें।
- रिश्तों का सुझाव: साफ़ और सच्ची बात करें।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं स्पष्टता, संवेदना और संतुलन से संवाद करता हूं।”
अंक 6 (जन्म 6, 15, 24 को)
आज आपकी स्नेहभरी ऊर्जा से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। काम में टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। गलतफहमी सुलझाने का बढ़िया समय है।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: घर या परिवार से जुड़े निवेश पर ध्यान दें।
- रिश्तों का सुझाव: प्यार से भरोसा बढ़ाएं।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं अपने आसपास शांति और खुशी फैलाता हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
