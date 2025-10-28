Aaj Ka Ank Jyotish 28 October 2025: निवेश से पहले सोचें जरूर, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 का दृढ़ निश्चय आपकी दिशा तय करता है, जबकि अंक 2 यह सुनिश्चित करता है कि आपके कदम स्नेह, सहयोग और अंतर्ज्ञान से भरे हों। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्म 4, 13, 22, 31 को)

आज का दिन स्थिरता और संयम से जुड़ा है। काम में धैर्य और टीमवर्क से लंबे समय के परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में लचीलापन अपनाएं। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: स्थिर योजना बनाएं, जोखिम से बचें।

रिश्तों का सुझाव: भरोसे और देखभाल से जुड़ाव बढ़ाएं।

सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम और धैर्य से शांति निर्मित करता हूं।” अंक 5 (जन्म 5, 14, 23 को)



आज का दिन बातचीत और समझ का है। काम में समझदारी और संयम से निर्णय लें। रिश्तों में ईमानदारी और हल्की-फुल्की हंसी से जुड़ाव बढ़ेगा। शुभ रंग: हरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: निवेश से पहले दो बार सोचें।

रिश्तों का सुझाव: साफ़ और सच्ची बात करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं स्पष्टता, संवेदना और संतुलन से संवाद करता हूं।” अंक 6 (जन्म 6, 15, 24 को)