भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 27 नवंबर 2026 आज की तारीख का अंक 9 है और इस दिन का भाग्यांक 3 बन रहा है। अंक 9 आपके भीतर साहस, दृढ़ता, करुणा और काम पूरा करने का भाव जगाता है, जबकि अंक 3 आपको रचनात्मकता, संवाद, ज्ञान, आशावाद और खुद को व्यक्त करने की प्रेरणा देता है।

इन दोनों का यह मेल आपको अपने विचार आत्मविश्वास के साथ रखने, अटके काम निपटाने और सार्थक प्रगति करने का मौका देगा। आज रचनात्मक काम, चर्चा, पढ़ाई और सामाजिक जुड़ाव के लिए समय अच्छा रहेगा, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया, अति आत्मविश्वास और बेवजह की बहस से दूर रहें। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका आज का दिन आत्मविश्वास और आगे बढ़कर काम संभालने की आदत से जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने का है। नया विचार रखने, अहम चर्चा में भाग लेने या चुनौतीपूर्ण काम संभालने का मौका मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आज का दिन भागदौड़ भरी दिनचर्या से मानसिक थकान लाने वाला हो सकता है। बेवजह का तनाव न लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। रिश्ते: आप दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि स्वतंत्र स्वभाव के कारण कभी-कभी दूरी महसूस हो सकती है। आज का दिन अपनों के साथ तालमेल बनाए रखने का है। क्या करें: नया विचार खुलकर रखें और अपनों की भावनाओं को समझें। क्या न करें: अहंकार दिखाने, हावी होने और गुस्से में फैसले लेने से बचें। शुभ अंक: 1, 6 शुभ रंग: नारंगी मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपका आज का दिन अंतर्ज्ञान और शांत संवाद से कामकाजी मामले संभालने का है। संपर्क बढ़ाने, रचनात्मक चर्चा करने और अटके काम की जिम्मेदारी लेने के लिए समय अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: आज का दिन भावनात्मक संवेदनशीलता से ध्यान पर असर डालने वाला हो सकता है। शांत माहौल में कुछ समय बिताएं और बेवजह का मानसिक दबाव अपने सिर न लें। रिश्ते: आप किसी जरूरी भावनात्मक विषय पर बात करने या गलतफहमी दूर करने की पहल करें। आज का दिन समझदारी से निजी संबंध मजबूत करने का है। क्या करें: रचनात्मक चर्चा करें और भावनात्मक विषय पर खुलकर बात करें। क्या न करें: अधिक सोचने, भावनात्मक निर्भरता, अनिश्चितता और हर बात दिल पर लेने से बचें। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़कर रचनात्मकता, संवाद और बौद्धिक सोच को मजबूत करने का है। नया विचार लाने, नया काम शुरू करने या अवसर परखने का मन रहेगा।

स्वास्थ्य: आज का दिन सक्रिय दिमाग के कारण आराम करने में थोड़ी कठिनाई लाने वाला हो सकता है। सोने का समय नियमित रखें और अनियमित दिनचर्या से बचें। रिश्ते: आप हंसमुख और खुलकर बात करने वाले स्वभाव से निजी रिश्तों में मिठास बनाए रखें। आज का दिन घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखने का है। क्या करें: नया विचार आगे बढ़ाएं और नियमित समय पर सोएं। क्या न करें: अति आत्मविश्वास, बेवजह के खर्च, अवास्तविक उम्मीदों और ध्यान भटकाने से बचें। शुभ अंक: 3, 6 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका आज का दिन कामकाजी नजरिये में बदलाव लाने और अटके काम पूरे करने का है। कार्ययोजना परखने, नए अवसरों पर चर्चा करने और दफ्तर की उलझनें सुलझाने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज का दिन एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश से मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। काम के बीच नियमित ब्रेक लें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। रिश्ते: आप जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों की बात धैर्य से सुनने का प्रयास करें। आज का दिन अपनी राय पर अड़े रहने के बजाय अपनों के साथ नरमी रखने का है। क्या करें: कार्ययोजना परखें और परिवार की बात धैर्य से सुनें। क्या न करें: जिद करने, कड़ी आलोचना करने, नकारात्मक सोच रखने और बेवजह बहस करने से बचें। शुभ अंक: 4, 1 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका आज का दिन संवाद और नए हालात में ढलने की आदत से नए अवसर तलाशने का है। संपर्क बढ़ाने, मार्केटिंग, रचनात्मक सोच और ठोस कदम उठाने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज का दिन भागदौड़ भरी दिनचर्या से ध्यान पर असर डालने वाला हो सकता है। खाने के गलत समय से बचें और आराम करने के लिए पूरा समय निकालें। रिश्ते: आप पुराने मित्र से दोबारा जुड़ सकते हैं या किसी करीबी से सार्थक बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन मिलनसार स्वभाव से लोगों से सहज जुड़ने का है। क्या करें: प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधें और करीबी से बातचीत करें। क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह जोखिम उठाने, लापरवाह खर्च और ज्यादा सामाजिक वादों से बचें। शुभ अंक: 5, 4 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका आज का दिन रचनात्मकता और रिश्ते संभालने की खूबी से कामकाजी मामले साधने का है। संवाद, कलात्मक काम, जिम्मेदारी और दृढ़ता से जरूरी काम आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य: आज का दिन दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करने का है। आराम करने और मन को संतुष्टि देने वाली चीजों के लिए समय निकालें। रिश्ते: आप जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने या पारिवारिक आयोजन की योजना बनाने पर ध्यान दें। आज का दिन परिवार और निजी रिश्तों को अतिरिक्त समय देने का है। क्या करें: कलात्मक काम पर ध्यान दें और जीवनसाथी को समय दें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होने, भावनात्मक उम्मीदों, दखलंदाजी और फालतू खर्च से बचें। शुभ अंक: 6, 8 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपका आज का दिन गहराई से परखने और ज्ञान में रुचि से काम की स्थिति समझने का है। विचार साझा करने, दृढ़ता दिखाने और ठोस कदम उठाने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज का दिन हर बात को बहुत ज्यादा परखने से मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाला हो सकता है। ध्यान लगाने, पढ़ने या शांत जगह समय बिताने से मन तरोताजा होगा। रिश्ते: आप जरूरी बातचीत से दूर न हों और भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें। आज का दिन बेवजह की मेलजोल के बजाय सार्थक बातचीत को महत्व देने का है। क्या करें: अपने विचार साझा करें और सार्थक बातचीत करें। क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, शक करने, जरूरत से ज्यादा सोचने और जरूरी बातचीत से दूर होने से बचें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: बैंगनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका आज का दिन आगे बढ़ने की लगन और दृढ़ता से कामकाजी लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का है। साहस, संवाद और रचनात्मक समाधान से अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा।