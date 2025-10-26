Aaj Ka Ank Jyotish 26 October 2025: मूलांक 2 के जातक रिश्तों में खुले दिल से करें बात, पढ़ें आज की खास सलाह

Aaj Ka Ank Jyotish 26 October 2025: मूलांक 2 के जातक रिश्तों में खुले दिल से करें बात, पढ़ें आज की खास सलाह
Aaj Ka Ank Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज व्यक्तिगत दिनांक अंक 8 और यूनिवर्सल अंक 9 की तरंगें सक्रिय हैं। अंक 8 मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, जबकि अंक 9 समापन, करुणा और प्रेम का। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 26 अक्टूबर की ऊर्जा बताती है कि असली ताकत आती है भावनात्मक समझदारी से। 8/9 का मेल आज आपको नियंत्रण छोड़कर संतुलन खोजने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
आज आपकी लीडरशिप और अनुशासन का मेल सही दिशा दिखाएगा। काम में अधूरे काम पूरे करें, जल्दबाज़ी से बचें। रिश्तों में आपका भरोसेमंद स्वभाव संबंधों को मजबूत करेगा। बस बोलने में नरमी रखें। आध्यात्मिक रूप से, सीखे हुए अनुभवों के लिए कृतज्ञ रहें।
- शुभ रंग: गोल्ड
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: खर्च सोच-समझकर करें, लंबी अवधि की सुरक्षा पर ध्यान दें।
- रिश्तों की सलाह: बातों में नरमी रखें, आदेशात्मक न लगें।
- संकल्प वाक्य: “मैं शक्ति, समझ और करुणा से नेतृत्व करता/करती हूं।”
अंक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
आपका संवेदनशील स्वभाव आज के शांत माहौल के साथ खूबसूरती से मेल खा रहा है। काम में टीमवर्क अच्छा रहेगा, बस आलोचना को सीखने का मौका समझें। रिश्तों में खुले दिल से बात करें, पुराने गिले-शिकवे मिटाएं। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या जल से जुड़ी क्रियाएं राहत देंगी।
- शुभ रंग: सिल्वर ग्रे
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: भावनात्मक खरीदारी से बचें, योजनाबद्ध निवेश करें।
- रिश्तों की सलाह: दिल से ईमानदार रहें, पर नरमी बनाए रखें।
- संकल्प वाक्य: “मैं अतीत को छोड़कर नए सुकून का स्वागत करता/करती हूं।”
अंक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
आपकी रचनात्मकता आज गहराई और अर्थ पा रही है। काम में रचनात्मक या कम्युनिकेशन से जुड़ा काम पूरा हो सकता है या तारीफ मिल सकती है। रिश्तों में मज़ाक और दिल से बातचीत रिश्ता मजबूत करेंगे। आध्यात्मिक रूप से, शब्दों या कला से आभार जताएं।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: बकाया मामलों को निपटाएं, आज उधार देने से बचें।
- रिश्तों की सलाह: सच्चाई से बोलें, पर अहंकार से नहीं।
- संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम और सच्चाई से अपनी बात रखता/रखती हूं।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
