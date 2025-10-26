Aaj Ka Ank Jyotish 26 October 2025: मूलांक 5 को मिलेगी नई दिशा, पढ़ें शुभ रंग और समय
Aaj Ka Ank Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार,पेशेवर रूप से, यह समय पुराने कामों की समीक्षा और आगे बढ़ने से पहले मजबूती लाने का है। रिश्तों में, जो चीजें अब मन की शांति नहीं देतीं, उन्हें जाने दें। आज का अंक राशिफल संकेत दे रहा है कि योजनाबद्ध निवेश करने से लाभ मिलेगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 8 अनुशासन और योजना का प्रतीक है। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। भावनात्मक खर्च से बचें और आज की सलाह का पालन करना लाभकारी साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
आपकी व्यावहारिक सोच आज अंक 8 की ऊर्जा से मिलकर काम को स्थिरता देती है। पेशेवर रूप से दिन अच्छा है, बस खुद को ओवरलोड न करें। रिश्तों में आपका भरोसेमंद स्वभाव सराहा जाएगा। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या प्रकृति से जुड़ाव सुकून देगा।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: बचत को मजबूत करें और आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारी करें।
- रिश्तों की सलाह: तर्क और भावना दोनों का संतुलन रखें।
- संकल्प वाक्य: “मैं हर काम को स्थिरता और शक्ति के साथ पूरा करता/करती हूं।”
अंक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
आज आपकी आज़ादमिज़ाजी को स्थिरता की जरूरत है। काम में कुछ बदलाव या नई दिशा मिल सकती है। संयम रखें। रिश्तों में सच्चे मन से सुनें और झूठे वादे न करें। आध्यात्मिक रूप से, आत्मचिंतन आपको शांति देगा।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: भावनात्मक खर्च से बचें, योजनाबद्ध निवेश करें।
- रिश्तों की सलाह: ईमानदार रहें, गहराई से जुड़ें।
- संकल्प वाक्य: “मैं समझदारी और संतुलन के साथ आज़ादी जीता/जीती हूं।”
अंक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
आपकी संवेदनशीलता और अंक 9 की करुणा मिलकर खूबसूरत ऊर्जा लाती है। काम में आपका जिम्मेदार रवैया सराहा जाएगा। रिश्तों में भावनात्मक समझ से जुड़ाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से, परिवार या बड़ों से जुड़ना मन को सुकून देगा।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: घर या परिवार से जुड़ी चीज़ों पर खर्च करें।
- रिश्तों की सलाह: क्षमा अपनाएं, प्यार गहरा होगा।
- संकल्प वाक्य: “मैं दया, क्षमा और ताकत से दूसरों को सहारा देता/देती हूं।”
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: इस हफ्ते किस मूलांक को रखना होगा सेहत का ख्याल
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।