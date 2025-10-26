Aaj Ka Ank Jyotish 26 October 2025: मूलांक 5 को मिलेगी नई दिशा, पढ़ें शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 8 अनुशासन और योजना का प्रतीक है। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। भावनात्मक खर्च से बचें और आज की सलाह का पालन करना लाभकारी साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31) आपकी व्यावहारिक सोच आज अंक 8 की ऊर्जा से मिलकर काम को स्थिरता देती है। पेशेवर रूप से दिन अच्छा है, बस खुद को ओवरलोड न करें। रिश्तों में आपका भरोसेमंद स्वभाव सराहा जाएगा। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या प्रकृति से जुड़ाव सुकून देगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: बचत को मजबूत करें और आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारी करें।

रिश्तों की सलाह: तर्क और भावना दोनों का संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं हर काम को स्थिरता और शक्ति के साथ पूरा करता/करती हूं।” अंक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)