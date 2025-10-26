Aaj Ka Ank Jyotish 26 October 2025: मूलांक 8 के जातकों की मेहनत की होगी जमकर तारीफ, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आध्यात्मिक रूप से, 8/9 का यह मेल सिखाता है कि भौतिक महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझदारी का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज रिश्तों में खुलकर स्नेह जताएं। पुराने काम पूरे करने के लिए आज का दिन खास माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
अंक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
आज का दिन आत्मचिंतन और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। काम में आपकी विश्लेषणात्मक समझ चीजें सुलझाने में मदद करेगी। रिश्तों में खुलकर स्नेह जताएं, दूरी न आने दें। आध्यात्मिक रूप से, एकांत या ध्यान से स्पष्टता मिलेगी।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: दीर्घकालिक सोच रखें, भावनात्मक खरीदारी से बचें।
- रिश्तों की सलाह: स्वतंत्रता रखते हुए दिल से खुले रहें।
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता/करती हूं और संतुलित रहता/रहती हूं।”
अंक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह आपका दिन है! काम में मेहनत की सराहना होगी। पुराने काम पूरे करने और नए लक्ष्य तय करने का सही समय है। रिश्तों में प्यार जताएं, नियंत्रण नहीं। आध्यात्मिक रूप से, विनम्रता आपकी असली ताकत है।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: रणनीतिक प्लानिंग और बकाया चुकाने के लिए बेहतरीन दिन।
- रिश्तों की सलाह: मनमुटाव छोड़ें, सहानुभूति से पेश आएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम और करुणा के साथ समझदारी से नेतृत्व करता/करती हूं।”
अंक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
आज आपकी स्वाभाविक दयालुता और सेवा भावना चरम पर है। काम में जो चीज़ अब काम नहीं आ रही, उसे छोड़कर नई शुरुआत करें। रिश्तों में क्षमा और समझ अपनाएं। आध्यात्मिक रूप से, दान या सेवा आत्मिक शांति देगा।
- शुभ रंग: मरून
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: नेक कामों में सहयोग करें, पर खर्च सीमित रखें।
- रिश्तों की सलाह: प्यार में नियंत्रण नहीं, अपनापन ज़्यादा दिखाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं अतीत को प्रेम से छोड़कर नई खुशियों का स्वागत करता/करती हूं।”
निष्कर्ष:
26 अक्टूबर 2025 का दिन समझदारी, पूर्णता और भावनात्मक संतुलन से भरा है। काम में पुराना पूरा करने और नई दिशा तय करने का सही समय है। रिश्तों में क्षमा और समझ से शांति लौटेगी। आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक भार छोड़कर नई ऊर्जा अपनाएं।
ब्रह्मांड हमें याद दिलाता है:
असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि छोड़ने की समझ में है। जब हम अंक 8 के अनुशासन को अंक 9 की करुणा से मिलाते हैं, तो जीवन में स्थायी शांति, संतुलन और ज्ञान आता है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
