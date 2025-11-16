Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: मूलांक 4 की मेहनत लाएगी रंग, चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों को बुद्धि और दया, दोनों के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी नई शुरुआत या किसी चल रहे काम को सुधारने के लिए शुभ दिन है। खासकर यदि वह आपके गहरे मूल्यों के साथ मेल खाता हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आपकी लगन आज फल देगी, लेकिन अधिक नियंत्रण की इच्छा नए अवसरों को रोक सकती है। सुझाव सुनें और काम के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: अनावश्यक खर्च घटाएं।

रिश्तों का सुझाव: थोड़ा समझौता आज रिश्तों को मजबूत करेगा।

संकल्प: “मैं देखभाल, दृढ़ता और लचीलापन के साथ निर्माण करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)