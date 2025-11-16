विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: मूलांक 4 की मेहनत लाएगी रंग, चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज की खास सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा का मेल एक विचारशील, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसी ऊर्जा जो आपको साहसिक शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही भावनात्मक समझ भी बनाए रखने के लिए कहती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: छोटे बदलाव से मिलेंगे बड़े परिणाम 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों को बुद्धि और दया, दोनों के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी नई शुरुआत या किसी चल रहे काम को सुधारने के लिए शुभ दिन है। खासकर यदि वह आपके गहरे मूल्यों के साथ मेल खाता हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आपकी लगन आज फल देगी, लेकिन अधिक नियंत्रण की इच्छा नए अवसरों को रोक सकती है। सुझाव सुनें और काम के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: अनावश्यक खर्च घटाएं।
  • रिश्तों का सुझाव: थोड़ा समझौता आज रिश्तों को मजबूत करेगा।
  • संकल्प: “मैं देखभाल, दृढ़ता और लचीलापन के साथ निर्माण करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)

Mulank 5

आपकी ऊर्जा ऊंची है, लेकिन फोकस न हो तो बिखर सकती है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनें और पूरी ताकत उसी पर लगाएं। अनुशासित प्रयास आपको संतोष और सफलता दोनों देगा।

  • शुभ रंग: नीलम नीला
  • शुभ समय: देर सुबह
  • वित्तीय सुझाव: अचानक खर्च से बचें। जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें।
  • रिश्तों का सुझाव: एक ईमानदार बातचीत पुराना तनाव दूर कर सकती है।
  • संकल्प: “मैं अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाता/लगाती हूं जो सच में महत्वपूर्ण है।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)

Mulank 6

दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, लेकिन आज का सबक संतुलन है। दूसरों का सहारा बनें, पर अपनी ऊर्जा भी संभालें। स्वस्थ सीमाएं आपकी दयालुता को और शक्तिशाली बनाती हैं।

  • शुभ रंग: कोरल पिंक
  • शुभ समय: शाम का शुरुआती समय
  • वित्तीय सुझाव: ऐसी चीज में निवेश करें जो लंबे समय तक आराम दे।
  • रिश्तों का सुझाव: दूसरों को बढ़ने की जगह दें।
  • संकल्प: “मैं गहराई से परवाह करता/करती हूं, बिना खुद को खोए।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।