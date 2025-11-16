विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: छोटे सुधारों पर फोकस रखें, मिलेंगे शुभ परिणाम, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 16 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक 7 की आत्मचिंतन वाली स्पष्टता आपके निर्णय और भी तेज करती है, जबकि अंक 9 का पोषण करने वाला स्वभाव सुनिश्चित करता है कि आपके कदम दूसरों के लिए करुणा और संवेदनशीलता से भरे हों। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 16 November 2025: मूलांक 7 वाले बड़े खर्च न करें 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज लिए गए निर्णय आपकी आंतरिक स्पष्टता और यह विचार कि आपके फैसले दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। दोनों से प्रभावित होने चाहिए। रिश्ते, काम और निजी योजनाएं, सभी इस संतुलन से लाभ उठाएंगी। आज उठाए छोटे कदम आगे चलकर बड़ी प्रगति लाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)

Mulank 7

आज स्पष्टता भीतर से आएगी। अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें, चाहे दूसरे आपकी राह को पूरी तरह न समझें। शांत चिंतन आपको अगला सही कदम बताएगा।
शुभ रंग: इंडिगो

  • शुभ समय: सुबह जल्दी
  • वित्तीय सुझाव: पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना बड़े खर्च न करें।
  • रिश्तों का सुझाव: एक सच्ची बातचीत रिश्ता गहरा कर सकती है।
  • संकल्प: “मैं गहरी समझ के स्थान से कार्य करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

Mulank 8

आपकी महत्वाकांक्षा आज मजबूत है, लेकिन बड़े बदलाव शुरू करने से ज्यादा छोटे सुधारों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। छोटी-छोटी बातों को सुधारना आगे बड़े लाभ देगा।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ समय: देर दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें। कोई बात छूट सकती है।
  • रिश्तों का सुझाव: स्थिरता दिखाना रिश्तों में भरोसा बढ़ाएगा।
  • संकल्प: “मैं अपनी राह को सावधानी और सुधार के साथ मजबूत करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

Mulank 9

आप आज बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित हैं, पर धैर्य आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। ऐसे लक्ष्य चुनें जो आपके साथ-साथ दूसरों को भी प्रेरित करें।

  • शुभ रंग: रूबी रेड
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सुझाव: भावनाओं को आर्थिक फैसलों में शामिल न करें।
  • रिश्तों का सुझाव: प्रेम को शब्दों से नहीं, निरंतर कर्मों से जताएं।
  • संकल्प: “मैं जुनून और बुद्धिमानी को मिलाकर टिकाऊ परिणाम पाता/पाती हूं।”

निष्कर्ष:


16 नवंबर 2025 का दिन साहस और संवेदनशीलता के मेल की मांग करता है। यह दिन स्पष्टता, करुणा और बदलने की इच्छा के साथ योजनाएं शुरू करने या सुधारने का है। अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें, पर आसपास के लोगों से सीखने के लिए भी खुले रहें। जब साहस बुद्धिमानी के साथ जुड़ता है, परिणाम न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले बन जाते हैं।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।