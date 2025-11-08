Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते सिंगल्स लोगों को मिल सकता है सच्चा प्यार, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025): साल के 46वें हफ्ते की ऊर्जा अंक 1 से जुड़ी है, जिसका स्वामी सूर्य है, यानी आत्मविश्वास, साफ सोच और अपने मकसद को पहचानने का समय। ये हफ्ता एक नए दौर की शुरुआत जैसा है, जहां आपको झिझक छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 1 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर - अगर आप अपने मन की आवाज पर भरोसा करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, आइडिया या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। बस ध्यान रखें कि घमंड न आए, सच्चा लीडर वही होता है जो जितना बोलता है, उतना ही सुनता भी है।

प्यार - रिश्तों में अपनी आजादी बनाए रखना जरूरी रहेगा। अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को भी समझें। सिंगल्स लोग किसी आत्मविश्वासी और लक्ष्य-केन्द्रित व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य - सूर्य की ऊर्जा से आपकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन खुद को ज्यादा थकाएं नहीं। सुबह-सुबह ‘सूर्य नमस्कार’ या पॉजिटिव बातें बोलना फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: सुनहरा (Gold)

शुभ अंक: 1

साप्ताहिक संकल्प: “मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं, और हिम्मत व भरोसे के साथ आगे बढ़ता हूं।” मूलांक 2 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

करियर -अब वक्त है अपनी पहचान दिखाने का। आपकी सोच और आइडिया लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। किसी नेतृत्व का मौका मिल सकता है, उसे आत्मविश्वास से स्वीकार करें। दूसरों के साथ काम करते समय अपनी भावनाओं की सीमाएं बनाए रखें।

प्यार - आपको भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत महसूस होगी, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न हों। अपनी अहमियत समझें, जब आप खुद को मान देते हैं, तभी सच्चा प्यार भी आसानी से आता है। सिंगल्स लोग किसी पुराने जान-पहचान वाले से दोबारा जुड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य - मूड स्विंग्स से बचें। पानी से जुड़ी थेरेपी या चांदनी में कुछ वक्त बिताना मन को शांत करेगा। हर्बल चाय पीएं या मैडिटेशन करें ताकि भीतर का संतुलन बना रहे।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 3

साप्ताहिक संकल्प: “मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूं और भरोसे के साथ आगे बढ़ता हूं।” मूलांक 3 अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

करियर - अपने विचार आत्मविश्वास से रखें, लोग उन्हें सराहेंगे। कोई सीनियर आपकी क्रिएटिव सोच पर ध्यान दे सकता है। काम टालने की आदत छोड़ें और रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ें।

प्यार - इस हफ्ते आप हंसी-मजाक, रोमांस और दिल से जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी खास के साथ आउटिंग या छोटा-सा सरप्राइज रिश्ता मजबूत करेगा। ध्यान रखें, मजाक या तानों में ऐसी बातें न कहें जो दिल दुखाएं।

स्वास्थ्य - गले और पाचन से जुड़ी सावधानी रखें। मन हल्का करने के लिए गाना गाएं या डायरी में अपने विचार लिखें। अपने आसपास के माहौल में रंग या कला जोड़ें, इससे दिमाग को शांति और प्रेरणा मिलेगी।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

साप्ताहिक संकल्प: “मैं आत्मविश्वास और खुशी के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करता हूं।” निष्कर्ष -

साल 2025 का 46वां हफ्ता नए शुरुआत और आत्मविश्वास का समय है। यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल याद दिलाता है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, भले रास्ता पूरी तरह साफ न हो। इस हफ्ते उठाया गया हर कदम आने वाले महीनों की नींव मजबूत करेगा।