Aaj Ka Ank Jyotish 04 November 2025: रिश्तों में प्यार भरी होगी बातचीत, पढ़ें मूलांक 1 से 3 का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 4/6 की ऊर्जा स्थिरता, ध्यान और दृढ़ निश्चय की है। कल की 3/5 ऊर्जा की गतिशीलता के बाद आज का दिन आपको ठहराव, व्यवस्था और भावनात्मक सामंजस्य का अवसर देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

आज आपका नेतृत्व और महत्वाकांक्षा स्थिरता के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में यह लंबी अवधि की योजनाएं बनाने, अधूरे कार्य पूरे करने और कार्यशैली मजबूत करने का अच्छा समय है। जल्दबाजी से बचें। सफलता धैर्य और निरंतरता से मिलेगी। रिश्तों में आपकी विश्वसनीयता और गर्मजोशी अपनापन बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से अपने उद्देश्य से दोबारा जुड़ना आपका फोकस स्पष्ट करेगा।

शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: आवेग में निवेश न करें; योजनाबद्ध तरीके से स्थिरता बनाएं।

रिश्तों की सलाह: शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से प्यार जताएं।

सकारात्मक वाक्य: “मैं एकाग्रता, धैर्य और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)



आज की 4/6 की ऊर्जा आपकी संवेदनशीलता और समझ को मजबूत करेगी। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और स्थिर प्रगति आपकी ताकत रहेंगे। ज्यादा भावनात्मक सोच से बचें। अपने दिल की सुनें और अधूरे काम पूरे करें। रिश्तों में प्यार भरी बातचीत से जुड़ाव गहरा होगा। आध्यात्मिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास मन को शांत करेगा।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करें; निरंतरता से स्थिरता बढ़ेगी।

रिश्तों की सलाह: धैर्य रखें और ध्यान से सुनें। भावनात्मक स्पष्टता से तालमेल बनेगा।

सकारात्मक वाक्य: “मैं धैर्य और देखभाल से जीवन में शांति और संतुलन लाता/लाती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)