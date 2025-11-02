विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope 2025: इन मूलांकों को काम में मिलेगी सफलता, बनेंगे सारे बिगड़े काम

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:00 PM (IST)

इस सप्ताह अधूरे काम खत्म करें और नई शुरुआत के लिए जगह बनाएं। काम में पुराने प्रोजेक्ट पूरे करना या सुधारना बेहतर रहेगा।चलिए एस्ट्रोलॉजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

Weekly Numerology Horoscope 04 November to 06 November 2025: पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह यूनिवर्सल अंक 9 की ऊर्जा आपको सोचने, समझने और पुराने काम पूरे करने की दिशा में ले जाएगी। यह समय नए चक्र की शुरुआत की तैयारी का है। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या आत्मचिंतन जैसी प्रथाएं आपको छोड़ने और पुनः आरंभ करने की शक्ति देंगी। आइए, मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल जानते हैं।

अंक 4 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह आपके जीवन में संरचना और स्थिरता लाने वाला रहेगा। जो काम या जिम्मेदारियां आप पिछले समय से निभा रहे थे, अब उन्हें पूरा करने और अगले चरण की तैयारी करने का सही समय है। पेशेवर रूप से, यह समय व्यापारिक योजनाओं, संपत्ति या वित्तीय मामलों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन और योजना। बस ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा कठोर न बनें; परिस्थितियों के साथ थोड़ा लचीलापन बनाए रखें।

वित्तीय रूप से, भुगतान, अनुबंध या संपत्ति से जुड़े कार्यों का समापन संभव है। रिश्तों में, घर-परिवार या लंबे कमिटमेंट्स से जुड़ी बातें केंद्र में रहेंगी। आपकी भावनात्मक स्थिरता रिश्तों में शांति लाएगी। आध्यात्मिक रूप से, अपने आस-पास की चीजों को व्यवस्थित करने या ध्यान जैसी ग्राउंडिंग प्रथाओं से आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी।

  • शुभ रंग: नीला, धूसर (ग्रे)
  • शुभ अंक: 4, 22, 31
  • शुभ दिन: शनिवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं परिवर्तन में अनुशासन लाता हूँ, और अगले चरण की नींव मजबूती से रखता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “समापन में स्थिरता लाना ही नई शुरुआत को सशक्त बनाता है।”


अंक 5 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि सच्ची स्वतंत्रता नई शुरुआत में नहीं, बल्कि अधूरे कामों को पूरे साहस से पूरा करने में है। आपकी स्वभाविक बेचैनी और जिज्ञासा नई दिशाओं में जाने को कहेगी, लेकिन यह समय है पुराना पूरा करने का। पेशेवर रूप से, इस सप्ताह किसी बड़े नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें। पहले जो अधूरा है, उसे समाप्त करें और फिर आगे की रणनीति बनाएं।

वित्तीय रूप से, कुछ अनदेखे खर्च सामने आ सकते हैं। इसलिए अनुशासन बनाए रखें। रिश्तों में, स्वतंत्रता और जुड़ाव के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। जो संबंध बोझ जैसे लगने लगे हैं, वहाँ सीमाएं तय करें।

  • शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
  • शुभ अंक: 5, 14, 23
  • शुभ दिन: बुधवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं साहस के साथ पूर्ण करता हूँ, और इसी में अपनी आजादी पाता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “सच्ची आजादी तेज गति से नहीं, बल्कि बुद्धिमान विराम से मिलती है।”


अंक 6 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह आपको यह याद दिलाएगा कि सच्ची शक्ति आपकी संवेदनशीलता और देखभाल में है। जिन कामों में आप लंबे समय से समर्पण दे रहे थे, वे अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। पेशेवर रूप से, यह समय सेवा, शिक्षण या देखभाल से जुड़े कामों के समापन का हो सकता है। आपकी ईमानदारी और स्थिरता के लिए सराहना मिल सकती है।

बस ध्यान रखें कि दूसरों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ज्यादा न लें। वित्तीय रूप से, परिवार या घर से जुड़ी योजनाएँ पूरी हो सकती हैं। रिश्तों में, पुराने तनाव या गलतफहमियां दूर होकर भावनात्मक हल्कापन आएगा। आध्यात्मिक रूप से, खुद की देखभाल करना सबसे जरूरी है क्योंकि खाली पात्र से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते।

  • शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
  • शुभ अंक: 6, 15, 24
  • शुभ दिन: शुक्रवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं करुणा से पूर्ण करता हूँ और आत्म-सम्मान के साथ सेवा करता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “सच्ची सेवा वही है, जहाँ आप खुद के केंद्र में बने रहें।”

यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com