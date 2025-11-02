विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope 2025: मूलांक 9 के जातक जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां न लें, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:00 PM (IST)

आध्यात्मिक रूप से, यह समय आपको अपने व्यक्तिगत हितों से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देगा। ऐसा काम जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। चलिए एस्ट्रोलॉजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Weekly Numerology Horoscope 07 November to 09 November 2025: पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जहां पिछले सप्ताह महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और क्रिया पर केंद्रित था। वहीं, यह सप्ताह आत्ममंथन, संवेदना और समापन की ओर प्रेरित करता है। अब सफलता नए आरंभ में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण समापन में है। आइए, मूलांक 7 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

7 mulank

यह सप्ताह खुद के बारे में सोचने और खुद को पहचानने का है। आप अपने भीतर झांककर वो जवाब पा सकते हैं जिनकी तलाश बाहर कर रहे थे। पेशेवर रूप से, यह समय रिसर्च, रणनीति या किसी योजनात्मक काम को पूरा करने के लिए शुभ है। अपनी समझ और धैर्य से आप अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं।

अकेलेपन में डूबने से बचें। सहयोग भी जरूरी है। वित्तीय रूप से, कोई पुराना मामला या भुगतान सुलझ सकता है। इस समय बड़े जोखिम या नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा। रिश्तों में, सच्चे और ईमानदार संवाद जरूरी हैं। बातों को दबाने से उलझन बढ़ सकती है। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान, लेखन या प्रकृति के बीच समय बिताना आपको नई दिशा और शांति देगा।

  • शुभ रंग: इंडिगो, सिल्वर
  • शुभ अंक: 7, 16, 25
  • शुभ दिन: सोमवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं भीतर की आवाज सुनता हूँ और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “शांत मन से किया गया चिंतन ही आगे बढ़ने की सबसे सही दिशा दिखाता है।”


अंक 8 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

8 mulank

यह सप्ताह आपको जिम्मेदारी, संतुलन और कर्म के परिणामों से जोड़ता है। यह समय है अपने अधिकार का उपयोग बुद्धि और विनम्रता के साथ करने का। पेशेवर रूप से, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या नेतृत्व भूमिका को पूरा कर सकते हैं। आपके लंबे समय के प्रयासों का फल मिल सकता है।

चाहे वह पहचान के रूप में हो या किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में। वित्तीय रूप से, यह सप्ताह निवेश, संपत्ति या पुराने लेन-देन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा है। बस ध्यान रखें कि शक्ति या नियंत्रण का प्रयोग बिना संवेदना के न करें। रिश्तों में, संसाधनों, जिम्मेदारियों या साझा योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। संतुलित दृष्टिकोण रिश्तों को और मजबूत करेगा। आध्यात्मिक रूप से, यह समय आपको अपने कार्यों के बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी।

  • शुभ रंग: गहरा नीला, काला
  • शुभ अंक: 8, 17, 26
  • शुभ दिन: शनिवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं सम्मान के साथ नेतृत्व करता हूँ और उद्देश्य के साथ समापन करता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “सच्चा अधिकार वही है, जो अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य का निर्माण करे।”

अंक 9 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

9 mulank

यह सप्ताह आपके लिए खुद की पहचान, दया और सेवा की भावना से जुड़ा रहेगा। यह वह समय है जब आप जो शुरू कर चुके थे, उसे पूरा कर नए उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। पेशेवर रूप से, आप किसी रचनात्मक, सामाजिक या मानवीय प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय मार्गदर्शन या मेंटरशिप की भूमिका निभाने का भी हो सकता है।

वित्तीय रूप से, यह सप्ताह कर्मिक फल या सेवा से जुड़े कामों में लाभ दे सकता है। बस ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर न लें। रिश्तों में, ईमानदारी, क्षमा और भावनात्मक परिपक्वता रिश्तों को नई गहराई देगी।

  • शुभ रंग: लाल, सफेद
  • शुभ अंक: 9, 18, 27
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • साप्ताहिक पुष्टि: “मैं करुणा से समापन करता हूँ और अपने उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता हूँ।”
  • साप्ताहिक अंक ज्योतिष संदेश: “जब आप अतीत के चक्रों को ज्ञान में बदलते हैं, तो आपका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है।”


सार

यह सप्ताह, साल के 45वें सप्ताह के रूप में, सार्वभौमिक अंक 9 की ऊर्जा से संचालित है जो हमें बताती है कि अब समय है पुराना छोड़ने, अनुभवों को आत्मसात करने और नई दिशा के लिए खुद को तैयार करने का।

पेशेवर रूप से, यह सप्ताह अधूरे कार्यों को पूरा करने, जिम्मेदारियाँ निभाने और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से समाप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा। रिश्तों में, यह समय क्षमा, स्पष्टता और आपसी समझ का है जो संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से, यह सप्ताह आपको सेवा, आत्मचिंतन और भीतर की शांति से जोड़ता है। यह सप्ताह एक पुल की तरह है जो आपको “जो था” से “जो आने वाला है” तक पहुँचाता है।

इस सप्ताह विचार करें:

  • मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूँ?
  • मैं जो बना चुका हूँ, उसका सम्मान कैसे करूँ?
  • अपने कार्यों और रिश्तों में मैं कहाँ समापन चाहता हूँ — और कहाँ नए उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ?

सप्ताह का संदेश:

“हर अंत, एक नई शुरुआत का संकेत है।
जब आप कृतज्ञता से समापन करते हैं, तो भविष्य खुद राह दिखाता है।”

यह साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल astropatri.com की अंकज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए संपर्क करें: hello@astropatri.com

 