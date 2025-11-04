Aaj Ka Ank Jyotish 04 November 2025: कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और ईमानदार निर्णय से मिलेगी सफलता, पढ़ें शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह समय है अपने कामों को संगठित करने, प्राथमिकताओं को फिर से तय करने और जीवन में संतुलन लाने का। रिश्तों में समझ और करुणा अपनाने से नजदीकियां बढ़ेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है) आज का दिन पूरी तरह आपकी ऊर्जा से मेल खा रहा है। व्यवस्थित, व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और बारीकियों पर ध्यान सराहा जाएगा। यह समय सिस्टम को मजबूत करने, योजनाओं को अंतिम रूप देने और कार्य में स्थिरता लाने के लिए उत्तम है। लेकिन बहुत कठोर न बनें। थोड़ी लचीलापन संतुलन बनाए रखेगा। रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता भरोसा बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से प्रकृति के साथ जुड़ाव आपको नई ऊर्जा देगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: निरंतरता से फल मिलेगा। अपनी दीर्घकालिक योजना पर टिके रहें।

रिश्तों की सलाह: भरोसेमंद और ईमानदार रवैया प्रेम को मजबूत करता है।

सकारात्मक वाक्य: “मैं स्थिरता, मेहनत और भरोसे से सफलता की नींव बनाता/बनाती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)

आज आपकी स्वाभाविक गतिशीलता को दिशा मिल रही है। कार्यक्षेत्र में लचीलापन और अनुशासन का संतुलन बनाए रखें। अपने विचारों को ठोस रूप देने का यह सही समय है। एक साथ बहुत सारे कामों में उलझने से बचें। रिश्तों में भरोसेमंद रवैया अपनाने से जुड़ाव गहरा होगा। आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडिंग एक्सरसाइज (जैसे ध्यान या श्वास पर फोकस) मन को केंद्रित रखेगी।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: अनावश्यक जोखिम से बचें; नियमितता से समृद्धि बढ़ेगी।

रिश्तों की सलाह: स्थिरता, उत्साह से ज्यादा भरोसा पैदा करती है।

सकारात्मक वाक्य: “मैं स्थिर और केंद्रित रहकर अपने विचारों को उपलब्धियों में बदलता/बदलती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)