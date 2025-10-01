Aaj Ka Ank Jyotish 01 October 2025: इस मूलांक की नए अवसर और सहयोग से होगी तरक्की, पढ़ें शुभ रंग

Aaj Ka Ank Jyotish 01 October 2025: इस मूलांक की नए अवसर और सहयोग से होगी तरक्की, पढ़ें शुभ रंग
Aaj Ka Ank Rashifal 01 अक्टूबर 2025 के अनुसार यूनिवर्सल डे नंबर 2 का वाइब्रेशन उसे संवेदनशीलता सहयोग और भावनात्मक जागरूकता से संतुलित करता है। आज का दिन साहसिक कदम उठाने के लिए आदर्श है लेकिन दूसरों के नजरिए को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की अंक ऊर्जा 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 2 है। महानवमी का दिन मूलांक 4 से 6 के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। पेशेवर रूप से आज का दिन खुद को साबित करने, प्रोजेक्ट्स लीड करने और प्रभावी सहयोग के लिए उत्तम है। व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी और धैर्य से रिश्ते मजबूत होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 4 (जन्म 4, 13, 22, 31)
- आपका जमीन से जुड़ा स्वभाव आज के कदमों को सफल बनाता है।
- पेशेवर रूप से: प्लानिंग से किये गए काम और डिप्लोमेसी से अच्छे नतीजे मिलेंगे।
- रिश्तों में: धैर्य और भावनात्मक जागरूकता गहराई लाते हैं।
- अड़ियल न बनें, बिना सिद्धांत छोड़े लचीलेपन से काम लें।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: दूसरों से सलाह लेकर सोचे-समझे कदम उठाएँ।
- रिश्तों की सलाह: भरोसेमंद और समझदार बनें।
- संकल्प: “मैं व्यावहारिकता को कूटनीति और बुद्धि के साथ संतुलित करता हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 5 (जन्म 5, 14, 23)
- आपका साहसी स्वभाव आज समझदारी से संचालित होगा।
- पेशेवर रूप से: नए अवसर और सहयोग से उन्नति होगी।
- रिश्तों में: स्वतंत्रता और देखभाल का संतुलन जरूरी है।
- जल्दबाजीसे बचें, मीनिंगफुल जुड़ाव पर ध्यान दें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: देर शाम
- वित्तीय सलाह: सबके साथ मिलकर नए अवसर जांचें।
- रिश्तों की सलाह: बातचीत हल्की-फुल्की और संवेदनशील रखें।
- संकल्प: “मैं नए अनुभवों को जागरूकता और देखभाल से अपनाता हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 6 (जन्म 6, 15, 24)
- आपकी देखभाल करने वाली प्रकृति पेशे और निजी जीवन में मार्गदर्शन करती है।
- सहयोग और समर्थन से पहचान और संतोष मिलेगा।
- रिश्तों में: धैर्य, समझ और साफ बातचीत जरूरी है।
- खुद को ज़्यादा न थकाएँ, देने और लेने का संतुलन रखें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: परिवार और वित्तीय जिम्मेदारियों का संतुलन बनाएं।
- रिश्तों की सलाह: सहानुभूति और स्पष्टता से मार्गदर्शन करें।
- संकल्प: “मैं संतुलन, बुद्धि और देखभाल से नेतृत्व करता हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
