Aaj Ka Ank Jyotish 01 October 2025: इस मूलांक की नए अवसर और सहयोग से होगी तरक्की, पढ़ें शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की अंक ऊर्जा 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 2 है। महानवमी का दिन मूलांक 4 से 6 के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। पेशेवर रूप से आज का दिन खुद को साबित करने, प्रोजेक्ट्स लीड करने और प्रभावी सहयोग के लिए उत्तम है। व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी और धैर्य से रिश्ते मजबूत होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।