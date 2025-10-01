Aaj Ka Ank Jyotish 01 October 2025: मूलांक 1 वालों को सोच-समझकर काम करने से परिणाम मिलेंगे शानदार

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का 1/2 कंपन ध्यान और डिप्लोमेसी के साथ पहल करने पर जोर देता है। जहां नई शुरुआतें शुभ हैं, वहीं यह ऊर्जा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।