Aaj Ka Ank Jyotish 01 October 2025: मूलांक 1 वालों को सोच-समझकर काम करने से परिणाम मिलेंगे शानदार
Aaj Ka Ank Rashifal 01 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज की तारीख पर्सनल डे नंबर 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 2 की ऊर्जा लिए हुए है। जहां 1 नई शुरुआत स्वतंत्रता और पहल को प्रोत्साहित करता है। अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का 1/2 कंपन ध्यान और डिप्लोमेसी के साथ पहल करने पर जोर देता है। जहां नई शुरुआतें शुभ हैं, वहीं यह ऊर्जा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 1 (जन्म 1, 10, 19, 28)
- आपका इनिशिएटिव लेने का स्वाभाव चमकेगा, लेकिन आज सफलता डिप्लोमेसी से आएगी।
- पेशेवर रूप से: नेतृत्व करें, पर साथियों के विचार भी सुनें।
- रिश्तों में: स्वतंत्रता और समझदारी का संतुलन रिश्ते मजबूत करता है।
- जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर किए गए काम अच्छे परिणाम देंगे।
- शुभ रंग: सोना
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: मौके मिलने पर आगे बढ़ें, लेकिन दूसरों की राय भी सुने।
- रिश्तों की सलाह: धैर्य और सम्मान के साथ आगे बढ़ें।
- संकल्प: “मैं साहस से काम करता हूं और दूसरों का ख्याल रखता हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)
- आपकी संवेदनशीलता आज बढ़ी हुई है, जो कार्यों को देखभाल और दूरदर्शिता से मार्गदर्शित करती है।
- पेशेवर रूप से: सहयोग और कूटनीति से सम्मान मिलेगा।
- रिश्तों में: सहानुभूति और ईमानदारी रिश्तों को गहरा करती है।
- छोटी बातों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें, संतुलन रूरी है।
- शुभ रंग: चांदी
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: अकेले काम करने की बजाय साझेदारी से करें।
- रिश्तों की सलाह: अपनी नीयत को नरमी और स्पष्टता से व्यक्त करें।
- संकल्प: “मैं संवेदनशीलता, संतुलन और बुद्धि के साथ कदम उठाता हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल आज — नंबर 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)
- आपकी रचनात्मक ऊर्जा सोच-समझकर किए गए कदमों के साथ अच्छा मेल बैठाती है।
- पेशेवर रूप से: टीमवर्क और नए विचार प्रगति लाते हैं।
- रिश्तों में: उत्साह को समझदारी और नर्मी से मिलाएं।
- अपनी ऊर्जा को बिखेरें नहीं, मीनिंगफुल कामों पर ध्यान दें।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: क्रिएटिविटी और सहयोग वाले प्रोजेक्ट करें।
- रिश्तों की सलाह: विचार साझा करें लेकिन नर्मी से।
- संकल्प: “मैं रचनात्मकता को जागरूकता और संतुलन से व्यक्त करता हूं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
