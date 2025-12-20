विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 20 December 2025: मेष से कर्क राशि वालों की लव लाइफ में आज क्या है खास? पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:00 AM (IST)

लव एंड रिलेशनशिप राशिफल के अनुसार, आज यानी 20 दिसंबर के दिन कपल्स भविष्य से जुड़े प्लान बना सकते हैं या रिश्ते में कोई साहसिक फैसला ले सकते हैं। ऐसे म ...और पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 20 दिसंबर का दिन (Zodiac Love Horoscope) कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। हालांकि कुछ राशि के लोगों को कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में मेष से कर्क की लव लाइफ आज कैसी रहनी वाली है? आइए पढ़ते हैं।

मेष राशि – लव राशिफल, 20 दिसंबर 2025

आज प्रेम जीवन में जुनून, आत्मविश्वास और स्पष्टता महसूस होगी। धनु राशि में स्थित चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपकी साहसी प्रकृति को एक्टिव कर रहे हैं, जिससे आप बिना झिझक अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे। वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव आपको पार्टनर की भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करेंगे। कपल्स भविष्य से जुड़े प्लान बना सकते हैं या रिश्ते में कोई साहसिक फैसला ले सकते हैं। सिंगल्स किसी रोमांचक और बौद्धिक रूप से आकर्षक व्यक्ति की ओर खिंच सकते हैं। आज का लव राशिफल निडरता से कहने के साथ भावनात्मक समझ बनाए रखने की सलाह देता है।

वृषभ राशि – लव राशिफल, 20 दिसंबर 2025

आज प्रेम में ईमानदारी के जरिए भावनात्मक विकास संभव है। धनु राशि में ग्रहों की स्थिति आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर रिश्तों को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। वृश्चिक राशि में बुधदेव गहरी भावनात्मक जरूरतों को उजागर करते हैं। धनु राशि में शुक्रदेव भावनाओं की गंभीरता को हल्का बनाते हैं, जिससे संवेदनशील मुद्दों पर बात करना आसान होगा। कपल्स साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला कर सकते हैं, जबकि सिंगल्स किसी साहसी और सच्चे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल रूटीन से बाहर निकलकर खुलापन अपनाने का संकेत देता है।

मिथुन राशि – लव राशिफल, 20 दिसंबर 2025

आज रिश्ते आपकी प्राथमिकता रहेंगे। आपकी राशि में वक्री बृहस्पति पुराने भावनात्मक पैटर्न पर सोचने का मौका देते हैं, जबकि धनु राशि में स्थित ग्रह आपके पार्टनरशिप जोन को एक्टिव करते हैं। बातचीत साफ, ईमानदार और भविष्य को ध्यान में रखकर होगी। कपल्स खुली बातचीत के जरिए फिर से उत्साह महसूस कर सकते हैं। सिंगल्स किसी साहसी, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से आकर्षक व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।
आज का लव राशिफल रिश्तों के जरिए सीखने और आगे बढ़ने को सपोर्ट करता है।

कर्क राशि – लव राशिफल, 20 दिसंबर 2025

आज आपको भावनात्मक संवेदनशीलता और उम्मीद के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। धनु राशि में स्थित ग्रह पॉजिटिव बातचीत और भावनात्मक सच्चाई को बढ़ावा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव प्रेम में गहराई और समझ जोड़ते हैं। शुक्रदेव भावनात्मक बोझ को हल्का करते हैं, जिससे आप प्यार को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। कपल्स परिपक्वता के साथ पुराने मुद्दे सुलझा सकते हैं। सिंगल्स किसी खुशमिजाज लेकिन भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल खुलापन अपनाकर हीलिंग की बात करता है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।