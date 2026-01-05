Aaj Ka Love Rashifal 5 January 2026: कन्या वाले पार्टनर से शेयर करेंगे सपने, रिश्ते में आएगी शहद जैसी मिठास

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव संवाद की पुरानी आदतों पर सोचने और उन्हें सुधारने का संकेत दे रहे हैं। राहु देव और केतु देव रिश्तों में कर्म से जुड़ी सीख और समझ ला सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Daily Love Horoscope) का लव राशिफल।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today)

आज का लव राशिफल आपको भीतर की ओर देखने और पुरानी भावनात्मक आदतों को ठीक करने की प्रेरणा देता है।कर्क राशि में चंद्रदेव आपके अवचेतन भावों को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे खुद के प्रति और दूसरों के प्रति करुणा जरूरी हो जाती है। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव प्रेम में उम्मीद, गर्मजोशी और खुलापन वापस ला रहे हैं।

आपकी ही राशि में केतु देव अहंकार से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को छोड़ने में मदद कर रहे हैं।

कपल्स समझदारी और भावनात्मक स्वीकार्यता से रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। सिंगल्स किसी भावनात्मक रूप से कोमल और समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल बताता है कि कमजोरी को स्वीकार करना ही असली विकास है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today)

आज प्रेम में दोस्ती, भावनात्मक सहारा और साझा सपनों पर जोर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव अपनापन और भावनात्मक समझ की आपकी जरूरत को बढ़ा रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव प्रेम को खुलकर व्यक्त करने और भविष्य की ओर देखने में मदद कर रहे हैं।

मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव भावनात्मक अपेक्षाओं पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं। कपल्स आपसी देखभाल से रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं।सिंगल्स किसी करुणामय और भरोसेमंद व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। आज का लव राशिफल सहारे और समझ पर टिके प्रेम को समर्थन देता है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today)

आज प्रेम में जिम्मेदारी और भावनात्मक समझदारी प्रमुख रहेगी। कर्क राशि में चंद्रदेव करियर और सामाजिक छवि को उजागर कर रहे हैं, जिसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव बातचीत को ईमानदार और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक संतुलन और समझदारी जोड़ रहे हैं।

कपल्स भविष्य और लंबी कमिटमेंट्स पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। सिंगल्स किसी भावनात्मक रूप से स्थिर और भरोसेमंद व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित प्रेम को सहारा देता है।