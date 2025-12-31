Aaj Ka Love Rashifal 31 December 2025: साल के आखिरी दिन किस राशि के दिल में घुलेंगे प्यार के रंग?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव प्रेम से जुड़े पुराने सबक याद दिलाते हैं, वहीं राहु-केतु रिश्तों में कर्म से जुड़े विषयों को उभारते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Daily Love Horoscope) का लव राशिफल।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today)

आज प्रेम में जिम्मेदारी और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव दीर्घकालिक लक्ष्यों और भरोसे को महत्व देते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव प्रेम को हल्का-फुल्का और आनंददायक बनाए रखते हैं। आपकी राशि में स्थित केतु देव अहंकार आधारित अपेक्षाओं को छोड़ने की सीख देते हैं। दंपति गंभीर योजनाओं पर बात कर सकते हैं, जबकि सिंगल जातक किसी स्थिर लेकिन प्रेरक व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today)

आज भावनात्मक विकास और समझदारी से संवाद संभव है। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी प्रैक्टिकल सोच के अनुरूप स्थिर प्रेम को बढ़ावा देते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आशावाद और खुलेपन को जोड़ते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव भावनात्मक आदतों पर विचार करवाते हैं। दंपति ईमानदारी से रिश्ता मजबूत करेंगे, जबकि सिंगल जातक किसी भरोसेमंद और सकारात्मक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today)

आज रिश्तों में गहराई और भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होगा। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव निकटता, भरोसे और साझा भावनाओं पर ध्यान देते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सच्चाई और खुले संवाद को आसान बनाते हैं। मीन राशि में स्थित शनि देव भावनात्मक समझदारी प्रदान करते हैं। दंपति भावनात्मक रूप से और मजबूत होंगे, जबकि सिंगल जातक किसी ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।