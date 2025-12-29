Aaj Ka Love Rashifal 29 December 2025: इस राशि के कप्लस करेंगे ट्रिप प्लानिंग, खुशनुमा रहेगा दिन, पढ़ें लव राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सच्चाई, सकारात्मक सोच और खुले संवाद को बढ़ाते हैं। लव राशिफल के अनुसार, साल के आखिरी सोमवार पर जातक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Daily Love Horoscope) का लव राशिफल।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today)

आज आप प्रेरित, रोमांचक और भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेष राशि में चंद्रदेव आपकी अग्नि ऊर्जा के साथ तालमेल बनाकर प्रेम और आकर्षण को बढ़ाते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव खेल-भावना के साथ ईमानदार संवाद को समर्थन देते हैं। कप्लस भविष्य की योजनाओं या यात्रा को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। सिंगल्स अपने उत्साह और आकर्षण से लोगों को प्रभावित करेंगे। आज का लव राशिफल खुले और खुशहाल प्रेम का जश्न मनाता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today)

आज भावनात्मक सच्चाई का सामना करने का दिन है। मेष राशि में चंद्रदेव भावनात्मक बातचीत को गहराई दे सकते हैं और भीतर छिपी भावनाओं को सामने ला सकते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको ज्यादा सोचे बिना साफ बात करने में मदद करेंगे। कप्लस ईमानदारी से बात करके तनाव दूर कर सकते हैं।

सिंगल्स किसी आत्मविश्वासी और खुलकर बोलने वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल भावनात्मक साहस से विकास का संकेत देता है। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today)

आज रिश्तों पर खासजोर रहेगा। मेष राशि में चंद्रदेव आपके संबंध क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे पहल और सीधी बातचीत संभव होगी। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव ईमानदार संवाद के जरिए गलतफहमियां दूर करने में मदद करते हैं।

कप्लस फिर से जुनून महसूस कर सकते हैं। सिंगल्स किसी साहसी और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल बताता है कि संतुलन आपसी प्रयास और सम्मान से बनेगा।