Aaj Ka Love Rashifal 29 December 2025: नए साल से पहले दो दिलों का होगा मिलन, जानें किन राशियों को मिलेगा खोया प्यार?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल प्रेम जीवन में नई और ताजा ऊर्जा लेकर आया है। मेष राशि में चंद्रदेव रिश्तों में जोश, साहस और पहल की भावना जगाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि (today love rashifal in hindi) का दैनिक लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आप प्रेम ऊर्जा के केंद्र में रहेंगे। आपकी भावनाएं मजबूत, सीधी और साफ होंगी।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको दिल की बात खुलकर कहने में मदद करेंगे।

कप्लस फिर से जुनून महसूस कर सकते हैं और रिश्ते में साहसी कदम उठा सकते हैं। सिंगल्स आत्मविश्वास और सच्चे स्वभाव से आसानी से आकर्षण पैदा करेंगे। आज का लव राशिफल सलाह देता है कि प्रेम में आगे बढ़ें, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का भी ध्यान रखें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

आज भीतर ही भीतर भावनात्मक बेचैनी रह सकती है, भले ही बाहर से आप शांत दिखें। मेष राशि में चंद्रदेव अवचेतन भावनाओं को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचारजरूरी है। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव संवाद के जरिए स्पष्टता लाते हैं।

कप्लस धैर्य और हल्के आश्वासन से रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। सिंगल्स किसी ऊर्जावान लेकिन सच्चे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल भावनात्मक समझ को बढ़ाता है। जल्दबाजी में कमिटमेंट से बचें।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

आज प्रेम में दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव अहम रहेगा। मेष राशि में चंद्रदेव आपके सामाजिक जीवन को सक्रिय करते हैं, जिससे बातचीत रोचक और जीवंत रहेगी।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव रिश्तों में संवाद को मजबूत करते हैं और खुलापन लाते हैं। कप्लस साझा लक्ष्यों के जरिए फिर से जुड़ सकते हैं। सिंगल्स किसी साहसी और समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज का लव राशिफल नई दोस्ती की शुरुआत और ईमानदारी के पक्ष में है।