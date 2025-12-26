Aaj Ka Love Rashifal 26 December 2025: इस राशि का पार्टनर के साथ बन सकता है घूमने का प्लान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज का प्रेम राशिफल भावनात्मक आजादी और गहरे जुड़ाव के बीच संतुलन दिखाता है। कुंभ राशि में चंद्रमा पुराने ढर्रों से बाहर निकलने और नए तरीके से सोचने को प्रेरित करते हैं। वहीं वृश्चिक राशि में बुध और धनु राशि में सूर्य, शुक्र व मंगल सच्चाई, हिम्मत और साफ भावनाओं को मजबूत करते हैं। आज प्यार सच्चे भाव, साझा सोच और साफ दिल से आगे बढ़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) आज प्यार बराबरी और साझा सोच पर आधारित रहेगा। कुंभ में चंद्रमा रिश्तों में सम्मान और खुलापन लाते हैं। वृश्चिक में बुध भावनाओं को गहराई देते हैं। धनु में सूर्य, शुक्र और मंगल रोमांस और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कपल्स दोस्ती के जरिये फिर से नजदीक आएंगे। सिंगल लोग किसी अलग सोच वाले और आत्मविश्वासी व्यक्ति को आकर्षित करेंगे।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) आज साफ और सच्ची बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। कुंभ में चंद्रमा रोजमर्रा की बातचीत और समझ को अहम बनाते हैं। वृश्चिक में बुध दिल की बात सोच-समझकर कहने में मदद करते हैं। धनु की ऊर्जा आपको ज्यादा सोचने से बचाएगी। कपल्स ईमानदार बातचीत से करीब आएंगे। सिंगल लोग किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) आज रोमांस, रचनात्मकता और खुलापन बढ़ेगा। कुंभ में चंद्रमा दोस्ती और साझा सोच के जरिये प्यार बढ़ाते हैं। वृश्चिक में बुध भावनाओं को गहराई देते हैं। धनु में ग्रह आपको हल्के-फुल्के और खुशहाल पल देंगे। कपल्स साथ में मजा करेंगे। सिंगल लोग किसी खुले विचारों वाले और आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं।