क्या A, R, S या M अक्षर से शुरू होता है आपका नाम, कैसे बनाते हैं ये अपनी अलग पहचान?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नाम का पहला अक्षर व्यक्ति के स्वभाव, करियर और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यह लेख ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर का विशेष महत्व है। पहले अक्षर की मदद से उसके स्वभाव, करियर और आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके व्यवहार और रिश्तों के प्रति सोच का संकेत देता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों का नाम A, R, S या M अक्षर से शुरू होता है, उनका व्यक्तित्व काफी दिलचस्प माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग दयालु, हंसमुख और मिलनसार होते हैं, तो कुछ लोग करियर में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि A, R, S या M अक्षर से शुरू होने वाले लोग कैसे होते हैं।
A अक्षर से शुरू होने वाले नाम
A अक्षर से शुरू होने वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के प्रति बेहद वफादार और ईमानदार होते हैं। जीवन में पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते हैं, साथ ही अपने पार्टनर का पूरा सम्मान करते हैं। इसके अलावा ये लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और कभी भी दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कड़ी मेहनत करते हैं।
R अक्षर से शुरू होने वाले नाम
ये लोग देखने में बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन अंदर से संवेदनशील होते हैं। प्यार के मामले में रोमांटिक, भावुक और केयरिंग होते हैं। अपने पार्टनर को जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होने देते हैं। करियर को लेकर बात करें तो ये लोग करियर में सफलता प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान होने की वजह से ये लोग पैसा कमाने में माहिर होते हैं।
S अक्षर से शुरू होने वाले नाम
ये लोग मेहनती होते हैं और नए कार्यों की शुरुआत करने में सबसे आगे रहते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों से ये कभी नहीं घबराते, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। बुद्धिमान होने की वजह से हर समस्या को दूर करते हैं। अधिक मेहनती होने के कारण करियर में सफलता प्राप्त करते हैं। जब ये लोग जीवन में किसी का हाथ थाम लेते हैं, तो उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ते और हमेशा पार्टनर का साथ देते हैं।
M अक्षर से शुरू होने वाले नाम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों का नाम M अक्षर से शुरू होता है, वे लोग नरम दिल, वफादार और थोड़े रहस्यमयी होते हैं। इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने प्यार को जिम्मेदारियों से जताते हैं। धोखा मिलने पर ये दोबारा मौका देने में विश्वास नहीं रखते।
यह भी पढ़ें- पत्नी को 'रानी' बनाकर रखते हैं इन 3 अक्षरों वाले हसबैंड! क्या आपके पार्टनर का नाम भी हैं इनमें शामिल?
यह भी पढ़ें- इन 5 अक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाले लोग होते हैं सबसे किस्मत वाले, भीड़ में अलग चमकती है Personality
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।