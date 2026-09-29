लाखों में एक होते हैं वो लोग जिनके Name अंग्रेजी के इन 5 अक्षरों से होते हैं शुरू

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके नाम की शुरुआत भी अंग्रेजी के A, M, G, N या P अक्षर से होती है? ज्योतिष और नाम अंक शास्त्र के अनुसार इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के व्यक्तित्व में खास गुण देखे जाते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों की सोच, व्यवहार और अपनी पहचान बनाने का तरीका इन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। आइए जानते हैं इन पांच अक्षरों से जुड़े लोगों की खासियतें।

A से शुरू होने वाले नाम जिन लोगों का नाम A अक्षर से शुरू होता है, वे लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी और साहसी माने जाते हैं । ये लोग किसी भी चुनौती से आसानी से घबराते नहीं हैं। मुश्किल परिस्थिति आने पर पीछे हटने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता कूट-कूटकर भरी होती है। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और दूसरों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में विश्वास रखते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई जाए।

M से शुरू होने वाले नाम जिन लोगों का नाम M अक्षर से शुरू होता है, वे लोग मेहनती और भरोसेमंद होते हैं। ये किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। सफलता मिलने में समय लगे, फिर भी ये आसानी से हार नहीं मानते। रिश्तों की बात करें तो परिवार और अपने करीबी लोगों का साथ ये लोग कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये अपने लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक बार किसी का साथ देने का फैसला कर लें तो उसे निभाने की कोशिश करते हैं।

G से शुरू होने वाले नाम जिन लोगों का नाम G अक्षर से शुरू होता है, वे लोग बुद्धिमान और रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये किसी भी काम को सामान्य तरीके से करने की बजाय उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये छोटी-छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि काम को सही तरीके से पूरा करना पसंद करते हैं। इनका गंभीर स्वभाव कई बार इन्हें शांत और रहस्यमय भी बनाता है। ये लोग बिना सोचे-समझे कोई फैसला लेने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझना पसंद करते हैं।

N से शुरू होने वाले नाम जिन लोगों का नाम N अक्षर से शुरू होता है, वे लोग शांत और संवेदनशील स्‍वभाव के होते हैं। ये भावनाओं और रिश्तों को काफी महत्व देते हैं। इनके लिए किसी रिश्ते में विश्वास और वफादारी बहुत जरूरी होती है। ये लोग जल्‍दी किसी के साथ घुलते-मिलते नहीं हैं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं, तो दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। इनके शांत स्वभाव के पीछे भावनाओं की गहराई छिपी हो सकती है।