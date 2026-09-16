सोमवार या शनिवार, किस दिन जन्मे लोग होते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान? सातों दिनों का रहस्य यहां पढ़ें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म जिस दिन हुआ है, उसका आपके स्वभाव और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? ज्योतिष शास्त्र मानता है कि सप्ताह का हर दिन किसी न किसी खास ग्रह से जुड़ा होता है। इसी वजह से हम जिस दिन पैदा होते हैं, उस दिन के ग्रह का सीधा असर हमारी बुद्धिमानी, पर्सनैलिटी और जीवन पर दिखाई देता है।

आइए इस आर्टिकल से जानते हैं कि किस दिन जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है- सोमवार: यह दिन भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित है। सोमवार को जन्मे लोग दिल से सोचने वाले, काफी इमोशनल और समझदार होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी कूट-कूट कर भरी होती है। ये दूसरों के दुख-दर्द को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और अपनी इसी खूबी की वजह से अपने काम में काफी सफल होते हैं।

मंगलवार: इस दिन पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। मंगलवार को पैदा हुए लोग बेहद निडर, साहसी और कर्मठ होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए, ये लोग कभी हार नहीं मानते और हर परेशानी का डटकर सामना करते हैं।

बुधवार: अगर बात सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों की हो, तो इसमें बुधवार वाले सबसे आगे रहते हैं। इस दिन का संबंध बुध ग्रह से है, जिसे ज्ञान, तर्क और व्यापार का देवता कहा जाता है। इसलिए, इस दिन जन्मे लोग बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं और इनकी बातचीत करने की कला बहुत शानदार होती है।

गुरुवार: गुरुवार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोग काफी ज्ञानी, उसूलों पर चलने वाले और आध्यात्मिक सोच के होते हैं। अपनी अच्छी आदतों और ज्ञान की वजह से समाज में इन्हें बहुत मान-सम्मान मिलता है।

शुक्रवार: यह दिन शुक्र ग्रह का है, जो सुंदरता और सुख-सुविधाओं का प्रतीक है। इस दिन जन्मे लोग बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इन्हें कला, सजने-संवरने और एक अच्छी, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का बहुत शौक होता है। शनिवार: शनिवार के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। इस दिन जन्मे लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले और पक्के मेहनती होते हैं। ये लोग शॉर्टकट में नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के दम पर जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करने में विश्वास रखते हैं।