मेष राशि वालों को इन राशियों के लोगों से जरूर करनी चाहिए दोस्ती, मुसीबत में सबसे पहले आते हैं काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मेष राशि के लोग आमतौर पर उत्साही, साहसी, आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी माने जाते हैं। ये किसी भी काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। हालांकि, कई बार जल्दबाजी और गुस्सा इनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसे में मुश्किल वक्‍त में मेष राशि के लोगों को सबसे ज्‍यादा जो लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, उनमें सिंह, धनु, तुला और कर्क राशि के लोग ही होते हैं। चलिए जानते हैं कि इन राशियों के लोगों से मेष राशि वालों को क्‍यों दोस्‍ती करनी चाहिए।

सिंह राशि के लोग सिंह और मेष दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसलिए इनके स्वभाव में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहने वालों में से होते हैं। मेष राशि वालों की सिंह राशि के जातकों के साथ दोस्ती में सकारात्मक ऊर्जा होती है। मुश्किल समय में सिंह राशि के दोस्त मेष वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और हिम्मत देने में सबसे आगे रहते हैं।

तुला राशि के लोग मेष राशि के जातक कई बार भावनाओं में आकर जल्दी निर्णय ले लेते हैं। ऐसे में तुला राशि के लोग उन्‍हें सही फैसले लेने में मदद करते हैं। तुला राशि के लोगों के बारे में ज्योतिष में यही कहा जाता है कि वे बहुत ज्‍यादा संतुलन और समझदार होते है। इसलिए तुला राशि के दोस्त मेष राशि वालों को जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकते हैं और शांत दिमाग से स्थिति को समझने में मदद करते हैं।