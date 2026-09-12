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मेष राशि वालों को इन राशियों के लोगों से जरूर करनी चाहिए दोस्ती, मुसीबत में सबसे पहले आते हैं काम

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Sat, 12 Sep 2026 08:01 PM (IST)

मेष राशि के लोगों को सिंह, धनु, तुला और कर्क राशि के जातकों से दोस्ती करनी चाहिए। ये राशियां मेष ...और पढ़ें

मेष राशि वालों के सच्‍चे मित्र होते हैं ये लोग। (Picture Credit- AI Generated)मित्र

मेष राशि वालों के सच्‍चे मित्र होते हैं ये लोग। (Picture Credit- AI Generated)मित्र

HighLights

  1. सिंह और मेष की दोस्ती में ऊर्जा, आत्मविश्वास बढ़ता है।

  2. धनु राशि के दोस्त मेष को सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं।

  3. तुला राशि मेष को सही निर्णय लेने में मदद करती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मेष राशि के लोग आमतौर पर उत्साही, साहसी, आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी माने जाते हैं। ये किसी भी काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। हालांकि, कई बार जल्दबाजी और गुस्सा इनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसे में मुश्किल वक्‍त में मेष राशि के लोगों को सबसे ज्‍यादा जो लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, उनमें सिंह, धनु, तुला और कर्क राशि के लोग ही होते हैं। चलिए जानते हैं कि इन राशियों के लोगों से मेष राशि वालों को क्‍यों दोस्‍ती करनी चाहिए।

सिंह राशि के लोग

सिंह और मेष दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसलिए इनके स्वभाव में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहने वालों में से होते हैं। मेष राशि वालों की सिंह राशि के जातकों के साथ दोस्ती में सकारात्मक ऊर्जा होती है। मुश्किल समय में सिंह राशि के दोस्त मेष वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और हिम्मत देने में सबसे आगे रहते हैं।

धनु राशि के लोग

धनु राशि भी अग्नि तत्व से संबंधित राशि है। इस कारण मेष और धनु राशि के लोगों के विचारों और ऊर्जा का अच्छा तालमेल बैठ जाता है। दोनों को घूमना-फिरना, नई चीजें सीखना और रोमांच पसंद होता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, धनु राशि के दोस्त मेष राशि वालों को कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। इनके बीच दोस्ती में खुलापन और भरोसा देखने को मिलता।

तुला राशि के लोग

मेष राशि के जातक कई बार भावनाओं में आकर जल्दी निर्णय ले लेते हैं। ऐसे में तुला राशि के लोग उन्‍हें सही फैसले लेने में मदद करते हैं। तुला राशि के लोगों के बारे में ज्योतिष में यही कहा जाता है कि वे बहुत ज्‍यादा संतुलन और समझदार होते है। इसलिए तुला राशि के दोस्त मेष राशि वालों को जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकते हैं और शांत दिमाग से स्थिति को समझने में मदद करते हैं।

कर्क राशि के लोग

कर्क राशि के जातकों को संवेदनशील, भावुक और रिश्तों के प्रति समर्पित होते है। वहीं मेष राशि के लोग अपने आत्मविश्वास और स्पष्ट स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दोनों के स्वभाव अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए भावनात्‍मक जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले मेष राशि वालों के लिए सदैव ही वफादार दोस्‍त साबित होते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है