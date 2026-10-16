SH, CH, SW या SHR से शुरू होता है नाम? जानें कैसा होता है इन लोगों का स्वभाव और पर्सनैलिटी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान का अहम हिस्सा होता है। नाम के पहले अक्षर को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी रहती है। नाम शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके करियर, आर्थिक स्थिति और भविष्य से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। यहां SH, CH, SW और SHR से नाम शुरू होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी को लेकर कुछ खास बातें बताई गई हैं।

ऐसा माना जाता है कि इन अक्षरों से नाम शुरू होने वाले कुछ लोग स्वभाव से भावुक होते हैं, तो कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में अधिक मेहनत करते हैं। वहीं, रिश्तों के मामले में भी इनकी सोच अलग-अलग देखने को मिलती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको SH, CH, SW और SHR से नाम शुरू होने वाले लोगों की खासियतें बताते हैं।

SH जिन लोगों का नाम SH अक्षर से शुरू होता है, वे लोग शांत, समझदार और थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता अधिक देखने को मिलती है। साथ ही ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें करियर में सफलता प्राप्त होती है। इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है।

CH जिन लोगों का नाम CH अक्षर से शुरू होता है, वे लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार और हंसमुख होते हैं। इन लोगों को नए लोगों से मिलना और उन्हें अपना दोस्त बनाना अधिक पसंद होता है। ये लोग बहुत आकर्षक होते हैं और अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। ये जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं।

SW जिन लोगों का नाम SW अक्षर से शुरू होता है। उनकी सोच स्वतंत्र होती है। ये लोग कभी भी किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है और घर-परिवार में ये लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ये लोग हमेशा ऐसे फैसले लेते हैं, जिनसे सामने वाले को ठेस न पहुंचे।