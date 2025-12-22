Weekly Finance Horoscope: यह सप्ताह बजट बनाने के लिए अच्छा है, पढ़ें वित्त राशिफल
राशिफल के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह सोच-समझकर बजट बनाने का है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बजट बनाने, इनकम प्लान करने और बकाया निपटाने के लिए बेहद खास है। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 22 to 28 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
धनु साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता स्थिर सोच की मांग करता है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बजट बनाना, इनकम प्लान करना और बकाया निपटाना आसान होगा।
- आपकी राशि में शुक्रदेव होने से खुद पर, लुक्स, ट्रैवल या आराम से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर ज्यादा कॉन्फिडेंस में पैसा लगाने से रोक रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल जॉइंट फाइनेंस और साझा पैसों को ध्यान से देखने की सलाह देता है। हफ्ते के बीच में निवेश या किसी एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है।
- वीकेंड पर घर-परिवार से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर फैसले लें।
मकर साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता संरचना और सावधानी मांगता है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे बजट बनाना, सेविंग्स और समझदारी से फैसले लेना आसान होगा।
- धनु राशि में शुक्रदेव कुछ छुपे हुए खर्च बढ़ा सकते हैं, जैसे सेहत, ट्रैवल या अचानक आने वाले खर्च।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर छोटी-छोटी फाइनेंशियल डिटेल्स नजरअंदाज न करने की चेतावनी दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बीमा, लोन, रूटीन खर्च और बजट की दोबारा जांच करने की सलाह देता है।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे स्किल-बेस्ड काम या लॉन्ग-टर्म प्लानिंग से इनकम स्थिर हो सकती है। वीकेंड पर कोई अंदरूनी फीलिंग फाइनेंशियल आइडिया दे सकती है, लेकिन फैसला लेने से पहले फैक्ट जरूर जांचें।
कुंभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता जागरूक रहने और दोबारा सोचने का है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे खर्च, सेविंग्स और छुपे हुए खर्चों की समीक्षा जरूरी होगी।
- धनु राशि में शुक्रदेव दोस्तों, नेटवर्क या पुराने काम से फायदा दिला सकते हैं।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह दे रहे हैं।
- यह साप्ताहिक राशिफल पुराने इन्वेस्टमेंट आइडियाज या क्रिएटिव इनकम सोर्स पर दोबारा सोचने को कहता है। हफ्ते के बीच में अपनी कमाई की क्षमता को लेकर क्लैरिटी मिलेगी।
- वीकेंड पर भावनाओं में आकर खर्च बढ़ सकता है, खासकर घर या आराम से जुड़ी चीजों पर। इस समय बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
मीन साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता सोच-समझकर चलने का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बजट बनाना और ग्रुप या ऑफिस से जुड़े खर्च संभालना आसान रहेगा।
- धनु राशि में शुक्रदेव करियर से जुड़ा फायदा, तारीफ या सीनियर्स से सहयोग दिला सकते हैं।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर घर, प्रॉपर्टी या छुपे खर्चों को नजरअंदाज न करने की सलाह दे रहे हैं। पुराने पैसों से जुड़े फैसले या पारिवारिक खर्चों की दोबारा समीक्षा जरूरी होगी। हफ्ते के बीच में अचानक खर्च या दान-पुण्य का योग बन सकता है।
- वीकेंड पर दिल से खर्च करने का मन होगा, लेकिन यह साप्ताहिक राशिफल फालतू खर्च से बचने की सलाह देता है।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।