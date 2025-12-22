Weekly Finance Horoscope: प्रैक्टिकल अप्रोच और बेहतर बजटिंग का है यह हफ्ता, जानिए वित्त राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए पैसों के मामले में यह हफ्ता जागरूकता और सही प्लानिंग का है, तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 22 to 28 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
सिंह साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में इस हफ्ते सावधानी जरूरी रहेगी। हफ्ते की शुरुआत खर्चों को व्यवस्थित करने, पुराने पेमेंट निपटाने और बजट संभालने के लिए अच्छी है।
- धनु राशि में शुक्रदेव आपको एंटरटेनमेंट, हॉबी या बच्चों से जुड़े खर्च की ओर खींच सकते हैं।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर सट्टा या रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल पुराने फाइनेंशियल गोल्स और सेविंग प्लान्स की समीक्षा करने को कहता है।
- हफ्ते के बीच में पार्टनर या साझा पैसों पर चर्चा हो सकती है। वीकेंड पर कोई इन्ट्यूटिव फैसला लेने का मन करेगा, लेकिन पैसा लगाने से पहले डिटेल जरूर जांचें।
कन्या साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता स्ट्रैटेजिक सोच की मांग करता है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जो बजट बनाने और जिम्मेदारी से खर्च करने के लिए अच्छा समय है। घर, परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
- धनु राशि में शुक्रदेव घर की सुविधाओं, घूमने या परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ा सकते हैं।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर छुपे हुए खर्चों पर नजर रखने की चेतावनी दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल पुराने निवेश, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को दोबारा देखने की सलाह देता है।
- हफ्ते के बीच में पैसों को लेकर स्थिति साफ होगी। वीकेंड पर साझा खर्च या जॉइंट फाइनेंस से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं—यहां पारदर्शिता जरूरी रहेगी।
तुला साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता जागरूकता और सही प्लानिंग मांगता है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे घर या परिवार से जुड़े खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा।
- धनु राशि में शुक्रदेव घूमने, पढ़ाई, गैजेट्स या सोशल खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरु देव वक्री होकर आत्मविश्वास में आकर गलत फाइनेंशियल फैसला लेने से रोक रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल सेविंग प्लान, इंश्योरेंस और पुराने निवेशों को दोबारा देखने की सलाह देता है।
- हफ्ते के बीच में जॉइंट फाइनेंस या पैसों से जुड़े एग्रीमेंट्स पर चर्चा हो सकती है।
- वीकेंड पर सेहत या रोजमर्रा के खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखें।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- पैसों के मामले में यह हफ्ता काफी अहम रहेगा।
- धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव खर्च और कमाई, दोनों पर असर डालेंगे।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बजट बनाना और खर्चों पर नजर रखना आसान होगा।
- शुक्रदेव और मंगलदेव लाइफस्टाइल, परिवार या खुद पर खर्च बढ़ा सकते हैं।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर रिस्की इन्वेस्टमेंट, लोन या उधार से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल सेविंग, टैक्स, इंश्योरेंस और जॉइंट फाइनेंस को रिव्यू करने के लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते के बीच में घर या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
- वीकेंड पर मन से कोई फाइनेंशियल फैसला लेने का मन करेगा, लेकिन यह राशिफल पहले डिटेल चेक करने की सलाह देता है।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
