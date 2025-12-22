विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: क्या इस हफ्ते नया काम शुरू करना होगा फायदेमंद? पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:48 PM (IST)

राशिफल के अनुसार, कुछ लोगों के लिए इस सप्ताह आर्थिक मामलों में मेंटल एक्टिवनेस बनी रहेगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) स ...और पढ़ें

Hero Image

Weekly Finance Horoscope 22 to 28 December 2025: साप्ताहिक वित्त राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों के लिए यह समय लंबी योजना बनाने और रणनीतिक कदम उठाने के लिए अच्छा है, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 22 to 28 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

Mesh

  • पैसों के मामले में यह हफ्ता संभलकर लेकिन पॉजिटिव रहने का है।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जो बजट बनाने, बकाया चुकाने और सुरक्षित निवेश के लिए अच्छा समय है।
  • धनु राशि में शुक्रदेव घूमने, पढ़ाई या खुद पर खर्च करने का मन बना सकते हैं।
  • गुरु देव वक्री होकर क्रेडिट या उधार में ज्यादा आगे न बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। हफ्ते के बीच में पुराने पैसों से जुड़े मामले या अटके भुगतान साफ हो सकते हैं।
  • वीकेंड पर परिवार या दान से जुड़े खर्च आ सकते हैं। इस समय दिल से खर्च करें, लेकिन बिना सोचे-समझे नहीं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

Vrishabh

  • पैसों के मामले में यह हफ्ता संभलकर लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने का है।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जो सेविंग, लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और जिम्मेदार निवेश के लिए अच्छा समय है।
  • धनु राशि में शुक्रदेव यात्रा, पढ़ाई या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं।
  • गुरु देव वक्री होकर बिना सोचे-समझे फाइनेंशियल कमिटमेंट से बचने की सलाह दे रहे हैं। पुराने निवेश, बीमा या साझा पैसों से जुड़े मामलों पर दोबारा ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।
  • हफ्ते के बीच में स्थिति साफ होगी और प्रोफेशनल मेहनत से अचानक लाभ भी मिल सकता है। वीकेंड पर किसी दोस्त की मदद या दान से जुड़ा खर्च आ सकता है, दिल बड़ा रखें, लेकिन लिमिट में।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

Mithun (2)

  • पैसों के मामले में यह हफ्ता संभलकर रिव्यू करने का है। हफ्ते की शुरुआत में कर्ज चुकाने, टैक्स, या साझा पैसों से जुड़े काम निपटाने का अच्छा समय है।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री हैं, इसलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट या सट्टा लगाने से बचें।
  • धनु राशि में शुक्रदेव पार्टनरशिप, यात्रा या लीगल मामलों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार बजट दोबारा बनाना और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को रिव्यू करना जरूरी रहेगा।
  • हफ्ते के बीच में कुंभ राशि का चंद्रदेव किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह से क्लैरिटी दिला सकता है। वीकेंड पर अचानक प्रोफेशनल खर्च आ सकता है, इसलिए थोड़ा रिजर्व रखना समझदारी होगी।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – वित्त (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

Kark

  • पैसों के मामले में इस हफ्ते सावधानी और समझदारी जरूरी रहेगी। हफ्ते की शुरुआत में पार्टनरशिप या काम से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
  • चंद्रदेव मकर राशि में रहकर बजट बनाने और पैसों की सीमाएं तय करने की सलाह दे रहे हैं।
  • धनु राशि में शुक्रदेव सेहत, यात्रा या लाइफस्टाइल पर खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर छिपे हुए खर्चों पर नजर रखने को कह रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल पुराने पैसों से जुड़े फैसलों और बकाया भुगतान को दोबारा देखने की सलाह देता है।
  • हफ्ते के बीच में किसी सलाह या डॉक्यूमेंट से क्लैरिटी मिल सकती है। वीकेंड पर इन्ट्यूशन मजबूत रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।