Finance Horoscope January 2026: नए साल से चमकने वाला है कन्या राशि का सितारा, पढ़ें मासिक वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नए साल की शुरुआत में आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं, गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ ग्रहों की कृपा से कई राशि के जातकों को जनवरी के महीने में आर्थिक लाभ मिल सकता है। वहीं, कई राशि के जातकों को निवेश से भी लाभ मिल सकता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं जनवरी महीने का मासिक वित्त राशिफल।

सिंह मासिक वित्त राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) धन के मामले में यह महीना आनंद से व्यवहारिकता की ओर ले जाएगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने पर शौक, मनोरंजन या बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। इससे खुशी मिलेगी, लेकिन संयम जरूरी रहेगा। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद बजट और अनुशासन जरूरी हो जाएगा।

13 जनवरी से मकर राशि में शुक्रदेव स्थिर आय और सुरक्षित निवेश के योग बनाएंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति देव आपको आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने और अहंकार में आकर खर्च करने से बचने की सलाह देंगे। यह मासिक राशिफल विलासिता से ज्यादा जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहेगा।



कन्या मासिक वित्त राशिफल पैसों के मामले में यह महीना सुरक्षा और संतुलन सिखाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान घर, प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद आपकी आमदनी क्रिएटिव काम, स्किल-बेस्ड इनकम या समझदारी भरे निवेश से बेहतर होगी।

13 जनवरी से शुक्रदेव मकर राशि में रहकर पैसों को स्थिरता देंगे। गुरु देव के वक्री होने से बड़े वित्तीय फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। यह महीना आपको सट्टा या जल्दबाजी से बचने और धीरे-धीरे मजबूत आर्थिक आधार बनाने की सलाह देगा।

तुला मासिक वित्त राशिफल पैसों के मामले में सूर्यदेव की स्थिति अहम भूमिका निभाएगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे यात्रा, मोबाइल, गैजेट या भाई-बहनों से जुड़े खर्च हो सकते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद घर, प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं।

13 जनवरी से आपके स्वामी शुक्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बजट बनाकर चलने और लंबी योजना बनाने में मदद मिलेगी। गुरु देव के वक्री होने से निवेश के फैसलों को दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। यह महीना फिजूलखर्ची से बचकर स्थिरता को प्राथमिकता देने की सलाह देगा।

वृश्चिक मासिक वित्त राशिफल पैसों के मामले में यह महीना प्रयास और समझदारी से जुड़ा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे आपकी बातों, सलाह या पारिवारिक सहयोग से आय बढ़ेगी। हालांकि जीवनशैली या परिवार से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद कमाई आपके खुद के प्रयास, नेटवर्किंग और छोटे प्रोजेक्ट्स से जुड़ेगी।