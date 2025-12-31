Career Horoscope January 2026: मेष से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल का पहला महीना

मिथुन मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने करियर पर सूर्यदेव के गोचर का गहरा असर रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से सफलता मिलने के योग बनेंगे। सार्वजनिक संपर्क और बातचीत से आपकी पहचान बढ़ेगी।

मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान पर्दे के पीछे होने वाले काम, रिसर्च और प्रोफेशनल रणनीति को दोबारा व्यवस्थित करने पर जाएगा। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव कठिन और उलझे हुए कामों को सुलझाने की हिम्मत देंगे और लंबे समय से अटके मामलों में गति आएगी।