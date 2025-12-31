Career Horoscope January 2026: मेष से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल का पहला महीना
साल 2026 का पहला महीना, यानी जनवरी कई राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है। कुछ जातकों के लिए यह महीना गलतियों को सुधारने का समय माना जा रहा है। ऐसे ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जनवरी के मासिक करियर राशिफल के मुताबिक यह महीना करियर की दृष्टि से बेहतरीन रहने वाला है। वहीं कुछ जातकों के लिए वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद होगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं जनवरी महीने का करियर मासिक राशिफल (Monthly Career Horoscope January 2026)।
करियर मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)
- इस महीने आपके करियर में सूर्यदेव सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। महीने के पहले भाग में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। यह समय भविष्य की योजना बनाने, नए अवसरों पर विचार करने और मार्गदर्शकों या वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ने के लिए अनुकूल रहेगा।
- 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका दशम भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र एक्टिव होगा। इस दौरान आपको पहचान, जिम्मेदारी और नेतृत्व से जुड़े अवसर मिलेंगे।
- 16 जनवरी से मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपकी हिम्मत और कार्यक्षमता को मजबूत करेंगे। यह समय कठिन जिम्मेदारियों को संभालने का साहस देगा। बुधदेव का मकर राशि में गोचर वरिष्ठों से सोच-समझकर संवाद करने में सहायता करेगा। वहीं बृहस्पतिदेव की वक्री चाल आपको अपने फैसलों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगी।
- यह मासिक राशिफल बताएगा कि इस महीने अधिकारों से टकराने के बजाय वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा।
करियर वृषभ मासिक राशिफल
- इस महीने करियर में प्रगति धीरे लेकिन स्थिर रूप से होती नजर आएगी। महीने के पहले भाग में सूर्यदेव धनु राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आप पर्दे के पीछे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे या भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। यह समय आक्रामक कदम उठाने के बजाय रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए बेहतर रहेगा।
- 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव के मकर राशि में जाने से आपके नवम भाव सक्रिय होंगे। इससे उच्च शिक्षा, विदेश से जुड़े अवसर, लंबी दूरी के काम और मार्गदर्शकों से सहयोग मिलने के योग बनेंगे। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपको सोच-समझकर जोखिम लेने का साहस देंगे।
- बुधदेव योजना और संवाद को मजबूत करेंगे। यह मासिक राशिफल सलाह देगा कि आप महत्वाकांक्षा को नैतिकता और दूरगामी सोच के साथ जोड़कर चलें।
करियर मिथुन मासिक राशिफल
- मिथुन मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने करियर पर सूर्यदेव के गोचर का गहरा असर रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग और जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से सफलता मिलने के योग बनेंगे। सार्वजनिक संपर्क और बातचीत से आपकी पहचान बढ़ेगी।
- मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ध्यान पर्दे के पीछे होने वाले काम, रिसर्च और प्रोफेशनल रणनीति को दोबारा व्यवस्थित करने पर जाएगा। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव कठिन और उलझे हुए कामों को सुलझाने की हिम्मत देंगे और लंबे समय से अटके मामलों में गति आएगी।
- 17 जनवरी को आपके स्वामी ग्रह बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे विश्लेषण क्षमता और सोच-समझकर संवाद करने की शक्ति बढ़ेगी। यह मासिक राशिफल संकेत देगा कि इस महीने तेजी से आगे बढ़ने के बजाय गहराई और गुणवत्ता पर ध्यान देना ज्यादा लाभकारी रहेगा।
करियर कर्क मासिक राशिफल
- इस महीने करियर पर सूर्यदेव का सीधा प्रभाव रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे काम की दिनचर्या सुधारने, प्रतियोगिता से निपटने और अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान रहेगा। यह समय गलतियों को सुधारने और प्रोफेशनल अनुशासन मजबूत करने के लिए अनुकूल रहेगा।
- मध्य महीने के बाद सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही कामकाज में साझेदारी अहम हो जाएगी। बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट या टीमवर्क से ही सफलता तय होगी। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव बातचीत और सौदेबाजी में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन सूर्यदेव आपको संयम और निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह देंगे।
- 17 जनवरी को बुधदेव के मकर राशि में आने से कॉन्ट्रैक्ट, डील और संवाद साफ और व्यवस्थित रहेंगे। यह मासिक राशिफल संकेत देगा कि अकेले काम करने से बेहतर नतीजे मिलकर काम करने से आएंगे।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
