Finance Horoscope January 2026: मेष समेत 2 राशियों के लिए जनवरी है बेहद लकी, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:30 PM (IST)

मासिक वित्त राशिफल में माना जा रहा है कि इस महीने कई राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वहीं, कई राशि के जातकों को बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। ...और पढ़ें

Finance Horoscope January 2026 पढ़ें मासिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नए साल की शुरुआत में ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। साल के पहले महीने में कई ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। इससे राशिचक्र की सभी राशियों पर भाव और ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रभाव पड़ेगा।

मासिक वित्त राशिफल के अनुसार, जनवरी महीने में कई राशि के जातकों को निवेश मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं, निवेश के समय शर्तों को ध्यान से पढ़ें ऐसे में चलिए पढ़ते हैं जनवरी महीने का मासिक वित्त राशिफल।

मेष मासिक वित्त राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

इस मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी 2026 में आपके धन से जुड़े मामलों को सूर्यदेव का गोचर दिशा देगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे यात्रा, शिक्षा, सलाह या मार्गदर्शन से जुड़े कामों के माध्यम से लाभ मिलने के योग बनेंगे।

जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी आय सीधे तौर पर आपके करियर प्रदर्शन और प्रतिष्ठा से जुड़ जाएगी। प्रमोशन, इंसेंटिव या अटके हुए भुगतान निरंतर मेहनत के कारण प्राप्त हो सकते हैं। 13 जनवरी को शुक्रदेव का मकर राशि में आना आर्थिक स्थिरता बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों में संयम रखने की सलाह देगा।

बृहस्पति देव की वक्री चाल आपको अहंकार या आत्मविश्वास में अति करने से सावधान करेगी। यह मासिक राशिफल आपको अनुशासित धन प्रबंधन और टैक्स प्लानिंग अपनाने की सलाह देगा। केवल दिखावे या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण किए गए निवेश से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

वृषभ मासिक वित्त राशिफल

धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी और समझदारी रखनी होगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव के धनु राशि में रहने से लोन, बीमा, टैक्स या साझा पैसों से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। यह समय आर्थिक जिम्मेदारियों को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए अच्छा रहेगा।

सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद आर्थिक स्थिति अधिक स्पष्ट होने लगेगी, खासकर सलाह, शिक्षा या विदेशी संपर्कों से जुड़े कामों के जरिए। 13 जनवरी से मकर राशि में शुक्रदेव का गोचर स्थिर निवेश और नियंत्रित खर्च को बढ़ावा देगा। बृहस्पति देव की वक्री चाल आय के स्रोतों की समीक्षा करने की सलाह देगी और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचने को कहेगी। यह मासिक राशिफल बताएगा कि पैसों से जुड़े फैसले जल्दबाजी या अहंकार में नहीं, बल्कि समझदारी से लेने होंगे।

मिथुन मासिक वित्त राशिफल

धन के मामले में यह महीना साझा संसाधनों और आर्थिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट या सलाहकारी भूमिकाओं से आय के अवसर देंगे। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद टैक्स, बीमा, लोन या निवेश जैसे मामलों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

मकर राशि में शुक्रदेव आर्थिक अनुशासन और योजनाबद्ध बचत को बढ़ावा देंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति देव खर्च करने की आदतों पर दोबारा सोचने की सलाह देंगे। यह मासिक राशिफल जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने और लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देने को कहेगा।

कर्क मासिक वित्त राशिफल

धन के मामले में यह महीना जिम्मेदारी और संतुलन की मांग करेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने के दौरान सेहत, काम से जुड़े साधन या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। इस समय बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश से साझा धन, बिजनेस पार्टनरशिप और कानूनी समझौतों पर ध्यान देना पड़ेगा।

मकर राशि में शुक्रदेव आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित समझौते कराने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव की वक्री चाल दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से बचने की चेतावनी देगी। यह मासिक राशिफल सलाह देगा कि कोई भी कागज या डील ध्यान से पढ़कर ही फैसला लें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com