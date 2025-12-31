Career Horoscope January 2026: नए साल से बदलेगी इन 4 राशियों की तकदीर, जानें जनवरी का करियर राशिफल

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:00 PM (IST)

जानें धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए साल का पहला महीना कैसा रहेगा। सूर्य, मंगल और बुध के गोचर से आपके करियर में क्या बदलाव आएंगे, कौन से अवसर मिलें ...और पढ़ें

Hero Image

Monthly Career Horoscope January: पढ़िए मासिक करियर राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। नए साल का पहला महीना, जनवरी 2026, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव के धनु से मकर राशि में प्रवेश और मंगल-बुध के गोचर का सीधा प्रभाव इन राशियों के पेशेवर जीवन पर पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मासिक करियर राशिफल में आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री, आपको विस्तार से बताएंगे कि यह महीना आपके लिए समायोजन, विकास, पहचान और आत्म-मूल्यांकन का समय कैसे रहेगा। जानिए आपकी राशि के अनुसार करियर में कब आएगी तेजी, कब करना होगा धैर्य से काम और किन क्षेत्रों में मिलेगी सफलता।

धनु मासिक करियर राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

Dhanu

करियर के मामले में यह महीना सेल्फ-एक्सप्रेशन और काम के मूल्य को समझने का रहेगा। महीने के पहले हिस्से में, जब सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, तब आप काम को लेकर आत्मविश्वासी, सक्रिय और प्रेरित महसूस करेंगे। ऑफिस में नेतृत्व की भूमिका, प्रेजेंटेशन और नए आइडिया लोगों का ध्यान खींचेंगे।

मध्य महीने के बाद, जब सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे, तब करियर का फोकस आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक योगदान पर रहेगा। आपके काम का मूल्य मेहनत से ज्यादा नतीजों के आधार पर आंका जाएगा।

16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपके हौसले और मेहनत को बढ़ाएंगे। 17 जनवरी के बाद बुधदेव योजनाबद्ध सोच और साफ बातचीत में मदद करेंगे। यह राशिफल सलाह देता है कि आप अपने लक्ष्य को अनुशासन से जोड़कर आगे बढ़ेंगे।

मकर राशि मासिक करियर राशिफल 

Makar

करियर के मामले में इस महीने गति तेज होगी। महीने के पहले हिस्से में, जब सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, तब आप पर्दे के पीछे काम करेंगे। आप अपने लक्ष्यों पर दोबारा सोचेंगे और अधूरे काम पूरे करेंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव के मकर राशि में आते ही आप सबकी नजर में आएंगे।

आपकी जिम्मेदारी, पहचान और नेतृत्व के मौके बढ़ेंगे। 16 जनवरी से मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपका साहस, मेहनत और प्रतिस्पर्धा की ताकत बढ़ाएंगे। इससे आप करियर से जुड़े बड़े फैसले ले सकेंगे।

17 जनवरी के बाद बुधदेव वरिष्ठों से बातचीत, रणनीति और योजना बनाने में मदद करेंगे। यह राशिफल सलाह देता है कि आप अधिकार का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे और दबाव के बजाय उदाहरण बनकर नेतृत्व करेंगे।

कुंभ राशि मासिक करियर राशिफल 

Kumbh

करियर के लिहाज से यह महीना समीक्षा और तैयारी का है। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे नेटवर्किंग, टीमवर्क और संगठन से जुड़े कामों में लाभ के संकेत मिलते हैं। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिल सकता है।

मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से काम पर्दे के पीछे होगा। यह समय योजना बनाने, रिसर्च और चुपचाप काम पूरा करने का है। सार्वजनिक पहचान की बजाय ठोस तैयारी पर ध्यान रहेगा। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे।

आप बिना तारीफ की उम्मीद किए लगातार मेहनत कर पाएंगे। बुधदेव रणनीति और सोच को साफ करेंगे। मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से करियर की दिशा पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। यह राशिफल धैर्य और विवेक से काम लेने की सलाह देता है।

मीन राशि मासिक करियर राशिफल 

Meen

करियर पर इस महीने सूर्यदेव का प्रभाव साफ दिखाई देगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे कामकाज में पहचान मिलेगी। नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। वरिष्ठों से बातचीत और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से करियर की दिशा टीमवर्क और नेटवर्किंग की ओर मुड़ेगी। अकेले आगे बढ़ने से ज्यादा सामूहिक प्रयास से सफलता मिलेगी। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव सहयोगियों से मजबूत समर्थन दिला सकते हैं।

आपकी मेहनत और दृढ़ता रंग लाएगी। 17 जनवरी के बाद बुधदेव रणनीतिक बातचीत और योजना बनाने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से पेशेवर जिम्मेदारियों की समीक्षा जरूरी होगी। यह मासिक राशिफल तात्कालिक पहचान के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देने की सलाह देता है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com