ग्रहों की चाल बदलने से कैसे कोई सामान्य व्यक्ति बन जाता है अमीर? यहां समझें पूरा गणित

ऐसा माना जाता है कि कुंडली में जो शुभ-अशुभ योग होते हैं वे तभी प्रभाव में आते हैं जब गोचर ग्रह उन्हें स्पर्श या उत्तेजित करते हैं। इस तरह गोचर हमारे जीवन में छुपी संभावनाओं को जाग्रत करने वाला समय का संकेतक है जैसे बीज में वृक्ष बनने की संभावना हो और गोचर उस संभावना को फलने-फूलने का मौसम प्रदान करे।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गोचर का अर्थ है ग्रहों की वर्तमान चाल यानी इस समय आकाश में ग्रह किस राशि और भाव में भ्रमण कर रहे हैं। जन्म कुंडली हमारे जीवन की स्क्रिप्ट है, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है, जबकि गोचर उस स्क्रिप्ट का स्टेज है, जो समय-समय पर हमारे जीवन में घटनाओं को सक्रिय करता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं गोचर के बारे में।

ग्रहों की गति के प्रकार ग्रहों की सामान्यतः तीन प्रकार की गतियां होती हैं- सम (Sama) गति इसमें ग्रह सामान्य गति से चलते हैं। इस तरह की गति में ग्रह के फल मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि, फल मिलने में समय और धैर्य दोनों की ज़रूरत रहती है। अतिकारी (Atichari) गति इस प्रकार की गति में ग्रह अपेक्षाकृत तेज़ी से चलते हैं। इससे फलों का शीघ्रता से मिलना संभव होता है। कभी-कभी ग्रहों की इस तेज़ गति के कारण परिणाम हाथ से निकल भी सकता है, क्योंकि ग्रह और व्यक्ति दोनों ही जल्दी में रहते हैं।

वक्री (Vakri) गति (वक्री चाल/पिछे चलना) जब ग्रह वक्री होते हैं, तब कार्यों में देरी, हताशा और उलटफेर जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। जब भी ग्रहों के गोचर का विश्लेषण किया जाता है, तब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि ग्रह किस प्रकार की गति में हैं।

लग्न, चंद्रमा और सूर्य से जुड़ा गोचर गोचर के प्रभाव को समझने में यह देखना भी जरूरी है कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है। लग्न (Ascendant) शरीर का प्रतिनिधित्व करता है।

चंद्रमा (Moon) मन का प्रतिनिधित्व करता है।

सूर्य (Sun) आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। दशा और गोचर का संबंध गोचर का प्रभाव समझने के लिए चल रही दशा और अंतरदशा को देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। गोचर का असर दशा और अंतरदशा के स्वामी ग्रहों के संबंध से भी समझा जाता है।

उदाहरण के लिए अगर अंतरदशा स्वामी से दूसरे भाव से कोई ग्रह गोचर कर रहा है और दशा धन लाभ का संकेत दे रही है, तो यह गोचर वित्तीय लाभ दिला सकता है। लग्न या चंद्र से गोचर? शास्त्रों में जैसे फलदीपिका में, चंद्रमा से गोचर को ज्यादा महत्व दिया गया है। उसमें लिखा है “चन्द्रेषु गोचरेषु” यानी गोचर के फल चंद्र से देखें।