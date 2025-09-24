Planetary Conjunction: ग्रहों की युति क्या है और कैसे बदलता है आपका जीवन? यहां समझें पूरा गणित

सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का खास (Planetary conjunction) महत्व है। ज्योतिष कुंडली देखकर व्यक्ति विशेष के भविष्य की जानकारी देते हैं। शुभ ग्रहों की कृपा बरसने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अशुभ ग्रहों का प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो वे केवल मिलते नहीं, बल्कि मिलकर कुछ नया रचते हैं। ये युति हमारे जीवन में अनोखे अनुभवों, अवसरों और कभी-कभी संघर्षों की नींव रखती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर ग्रह की अपनी ऊर्जा होती है और जब वे साथ आते हैं, तो एक नई, संयुक्त शक्ति बनती है जो हमारे व्यक्तित्व, संबंधों और निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि युति को समझना ज्योतिष के सबसे रोचक और प्रभावशाली पहलुओं में से एक माना जाता है।

युति क्यों महत्वपूर्ण है? ( Planetary conjunction ) हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है कोई ज्ञान देता है, कोई क्रोध, कोई प्रेम और कोई अनुशासन। जब ये ऊर्जा (energies) आपस में मिलती हैं, तो एक नई संयुक्त ऊर्जा बनती है जो उस भाव (हाउस) के फल को खास तरीके से प्रभावित करती है। यह अच्छा या चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन-कौन से ग्रह एक साथ हैं और वे किन राशियों में हैं।

युति का कुंडली पर असर जब कुंडली में दो या दो से अधिक ग्रह एक ही भाव और राशि में साथ आते हैं, तो उनकी ऊर्जा मिलकर उस भाव के परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। यह प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, सोच, संबंध, करियर और जीवन की दिशा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

लग्न में युति: व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवनदृष्टि को गढ़ती है। यहाँ की युति सबसे शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि यह पूरे जीवन की रूपरेखा तय करती है। चतुर्थ, पंचम, सप्तम भाव में युति: पारिवारिक जीवन, प्रेम, शिक्षा और विवाह पर असर डालती है। यहाँ शुभ ग्रहों की युति जीवन में स्थायित्व और प्रेम बढ़ाती है। अष्टम या द्वादश भाव में युति: गोपनीयता, हानि या मोक्ष से जुड़े अनुभव दे सकती है। यदि यहाँ अशुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति को गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष या रहस्यमयी घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है। दशम भाव में युति: करियर, समाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से जुड़े क्षेत्रों पर असर डालती है। मजबूत युति व्यक्ति को नेतृत्व, प्रसिद्धि या कड़ी मेहनत के अवसर देती है। कुछ सामान्य युतियों के उदाहरण सूर्य + बुध= बुधादित्य योग (अक्सर बुद्धिमत्ता और संवाद-कौशल बढ़ाता है)

शुक्र + मंगल= रोमांटिक या आकर्षक व्यक्तित्व

गुरु + शनि= अनुशासित लेकिन गहराई से सोचने वाला स्वभाव

राहु + चंद्र= ग्रहण योग (भावनात्मक उथल-पुथल दे सकता है) युति का गहरा असर कहां दिखता है?

लग्न भाव (पहला भाव) व्यक्तित्व और जीवन की दिशा पर प्रभाव यदि किसी की कुंडली में लग्न भाव में दो या अधिक ग्रहों की युति हो, तो वह व्यक्ति का पूरा स्वभाव, सोचने का तरीका और जीवन में उसकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है।

सप्तम भाव (सातवां भाव) विवाह, संबंध और साझेदारी पर असर इस भाव में युति वैवाहिक जीवन और संबंधों को गहराई से प्रभावित करती है। अगर यहां कोई अशुभ ग्रह या राहु-केतु की युति हो, तो रिश्तों में भ्रम या बाधाएं आ सकती हैं।

दशम और एकादश भाव (दसवां और ग्यारहवां भाव) करियर, पद और आमदनी पर असर दशम भाव में युति व्यक्ति की प्रोफेशनल पहचान को तय करती है, जबकि एकादश भाव की युति आमदनी, मित्रों और सामाजिक सपोर्ट को दर्शाती है। युति: अवसर है या चुनौती? युति न तो हमेशा शुभ होती है और न ही हमेशा अशुभ। यह एक संयोग (horoscope prediction) है जो हमें एक नई दिशा देता है। कई बार दो ग्रहों की टकराती ऊर्जा जीवन में संघर्ष देती है, लेकिन वहीं से व्यक्ति बड़ा अनुभव और आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करता है। यही तो ज्योतिष का सौंदर्य है ग्रह साथ होते हैं, लेकिन राह हमें खुद तय करनी होती है।