गोपालकृष्ण गांधी पर शिवसेना ने साधा निशाना, सोनिया से पूछा सवाल

नए राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला है।

नई दिल्ली,एएनआई/जेएनएन। देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने भी मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट डाला। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने काग्रेस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मेडम सोनिया जी आपने गोपालकृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए गांधी ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी।

Madam ji(Sonia Gandhi)you elected Gopalkrishna Gandhi

as VP candidate, he used all his power to save Yakub Memon from death penalty: S.Raut pic.twitter.com/tHOfKjAzKL