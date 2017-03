आतंकवाद वैश्विक समुदाय के लिए व्यापक चुनौती : मनोहर पर्रीकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा है कि आतंकवाद अभी भी विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा है कि आतंकवाद अभी भी वैश्विक सुरक्षा के लिए एक व्यापक चुनौती बना हुआ है जिसका समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के जरिए जवाब देना बेहद जरूरी है।

Terrorism is undoubtedly the single biggest threat to international peace & security: M Parrikar at 19th Asian Security Conference, Delhi pic.twitter.com/pCjOl6zP4h

नई दिल्ली में आयोजित 19वीं एशियाई सुरक्षा कांन्फ्रेस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत दशकों से छद्म युद्ध का शिकार बने हुए हैं।

Afghanistan & India have been victims of proxy war for decades now: Defence Min Manohar Parrikar at 19th Asian Security Conference, Delhi pic.twitter.com/8L187B03M2