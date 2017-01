सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी किया गया कई जगहों पर जलीकट्टू का आयोजन

मदुरै जिले के पराईपट्टी में स्थानीय गांव वालों ने इस खेल का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली, जेएनएन। तमिलनाडु में पारंपरिक समारोह जलीकट्टू पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद मदुरै जिले के पराईपट्टी में स्थानीय गांव वालों ने इस खेल का आयोजन किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। दक्षिण तमिलनाडु के तीन जगहों पर रविवार को जलीकट्टू का आयोजन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु के मदुरै जिले के मुदाकथन, अलंगानाल्लुर, पालामेडु और विलांगुडी, डिंडीगुल जिले के नल्लमपटटी और तंजावुर जिले के पोटटुचवाड़ी में जलीकट्टू पर प्रतिबंध का विरोध करते हुये इस खेल का आयोजन करने का प्रयास करने के मामले में युवकों को हिरासत में लिया गया।

#WATCH: Villagers hold #jallikattu in Paraipatti (Madurai, TN) despite SC's ban. Police suspended the event and dispersed the participants. pic.twitter.com/nx1QojQDtO — ANI (@ANI_news) January 15, 2017

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन इलाकों की सख्त निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जलीकट्टू के आयोजन के प्रयास को रोकने के लिए पुलिस थानों को सतर्क कर दिया गया है।

Madurai (Tamil Nadu): Villagers hold #jallikattu in Paraipatti despite SC's ban. Police suspended the event and dispersed the participants. pic.twitter.com/qoJ7VbqKii — ANI (@ANI_news) January 15, 2017

उच्चतम न्यायालय द्वारा जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद राज्य में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ इस खेल के समर्थक इसके आयोजन के लिए एक अध्यादेश की मांग कर रहे हैं।

Madurai (TN): Police deployment in Palamedu and other villages in Madurai for effective implementation of SC's order banning #jallikattu pic.twitter.com/JXnS2qavlF — ANI (@ANI_news) January 15, 2017

