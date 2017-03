तमिलनाडु सरकार की आग्रह पर कदम उठाते हुए एम्‍स अस्‍पताल ने दिवंगत जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े रिकार्ड को राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को सौंप दिया।

On request of Tamil Nadu Govt, AIIMS hands over Jayalalithaa's health record to the state's Health Secretary J. Radhakrishnan pic.twitter.com/hrKR4aVCwW