रेयान हत्याकांड: सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जानें- कैसे हुई प्रद्युम्न की मौत

गुरुग्राम [जेएनएन]। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शनिवार को आई। इसमें मौत की वजह आघात और खून बहना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रद्युम्न पर धारधार हथियार से दो बार वार किया गया। वार से गले पर एक 18 सेमी लंबा और 2 सेमी चौड़ा घाव हुआ। बता दें कि प्रद्युम्न का शुक्रवार (8 सितंबर) को स्कूल के टॉयलेट में मर्डर कर दिया गया था।

पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. माथुर ने बताया कि प्रद्युम्न पर दो वार किया गया था। इससे शरीर पर एक 18 सेमी लंबा और 2 सेमी चौड़ा घाव हो गया। दूसरा घाव ठीक 2 सेमी नीचे किया गया, जो 12 सेमी लंबा और 2 सेमी गहरा था।

