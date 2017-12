आतंकी को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, सिपाही घायल

आतंकवादी के बचाव में ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस बल पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ भी की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की।

गाजियाबाद [जेएनएन]। गाजियाबाद के भोजपुर थाना इलाके में शनिवार देर रात पुलिस व एसटीएफ टीम को एक आतंकवादी के छिपे होने की सूचना मिली। इसके आधार पर मौके पर पहुंची टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकवादी ने अत्याधुनिक पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ को दौरान एक गोली पुलिस के सिपाही को लग गई, जिससे वह घायल हो गए। घायल जवान को गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है

#Visuals from Ghaziabad: One NIA staff injured after being shot at when the team was allegedly attacked while it had gone to arrest an arms smuggler in Bhojpur's Nahli. pic.twitter.com/Y5oG5QIKcP