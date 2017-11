दिल्ली पहुंची मानुषी का मंत्री ने किया स्वागत, फिल्म 'पद्मावती' पर रखी बेबाक राय

मानुषी ने 'पद्मावती' विवाद पर खुलकर अपनी राय दी है। मानुषी ने कहा कि चीजें पहले से ही बदल रही हैं। हरियाणा के शिक्षामंत्री ने मानुषी को शॉल भेंटकर स्वागत किया।

नई दिल्ली [जेएनएन]। मिस वर्ल्ड का खिताब भारत वापस लाने वाली देश की बेटी मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर आज दिल्ली पहुंची, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मानुषी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्वागत किया।

रामबिलास शर्मा के साथ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के संयोजक डॉ. योगेंद्र मलिक व नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एडिशनल रेजीडेंट कमिश्नर विवेक सक्सेना के अलावा मानुषी छिल्लर की मां, पिता, बहन व भाई भी मौजूद थे।

#MissWorld2017 Manushi Chillar with her family in New Delhi; parents say they are proud of her achievements pic.twitter.com/lvakaqnTrw