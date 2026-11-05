दोस्त की हत्या कर जानवरों के शव के साथ तीन साल तक फ्रीजर में रखे अवशेष... ब्रिटेन में खौफनाक वारदात

डिजिटल डेस्क, लंदन। यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति ने अपनी करीबी दोस्त की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़ों को लगभग तीन साल तक एक फ्रीजर में छिपाकर रखा। शव के इन हिस्सों को उसके पांच पालतू गिनी पिग के शवों के साथ रखा गया था।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हत्या के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और सरकारी वकीलों ने कोर्ट के सामने इस घटना के बेहद चौंकाने वाले विवरण पेश किए हैं। लिवरपूल क्राउन कोर्ट के अनुसार, 65 वर्षीय जॉर्ज गॉर्डन ने अप्रैल 2023 में अपनी दोस्त और रूममेट डेलिया मैकइनर्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। मौत के समय डेलिया की उम्र 62 साल थी।

विरोधाभासी बयान रिपोर्ट में बताया गया है कि गॉर्डन ने डेलिया की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। शुरुआत में उसने पुलिस को बताया था कि डेलिया ने जरूरत से ज्यादा दवा ले ली थी और उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसने उसे हथौड़े से मारा था। अब उसने दावा किया है कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया था।

गॉर्डन लिवरपूल क्राउन कोर्ट के कटघरे में मौजूद नहीं था। जांचकर्ताओं ने जूरी को बताया कि यह हत्या उस समय से कुछ ही दिन पहले हुई थी जब मैकिनर्नी अपने पालतू जानवरों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुर्तगाल जाने की योजना बना रही थी।

मामले का पता कैसे चला? वित्तीय धोखाधड़ी और किसी और का रूप धरने के कई मामले सामने आने के बाद सच्चाई का पता चला। अभियोजकों ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद गॉर्डन ने मैकिनर्नी के बैंक खातों से पैसे निकाल लिए, ऑनलाइन एक चेस्ट फ्रीजर मंगवाया और उसके बाद कई सालों तक खुद को मैकिनर्नी बताकर काम करता रहा।

आरोप है कि उसने उसके दोस्तों और पड़ोसियों को फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजे और दावा किया गया कि वह बीमार है या व्यस्त है, जबकि वह लगातार उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड और लोन लेता रहा। जब महिला को मिलने वाले सरकारी लाभों के बारे में कुछ संदिग्ध पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति का पता चल गया। इसके बाद, इस साल जनवरी में पुलिस ने मर्सीसाइड के सेंट हेलेंस में स्थित फ्लैट की तलाशी ली।