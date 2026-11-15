हलाल मीट न बेचने पर लंदन भारतीय रेस्तरां के बाहर विरोध प्रदर्शन, उग्र हुई भीड़

डिजिटल डेस्क, लंदन। पश्चिमी लंदन में शुक्रवार को एक भारतीय रेस्तरां के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी देखे गए। ये लोग रेस्तरां के मालिक की ओर से हलाल खाना बेचने से इनकार करने के विरोध में इसे बंद करने की मांग कर रहे थे।

इस प्रदर्शन के कारण वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को दूर रखने के लिए रेस्तरां के बाहर एक कतार बना ली थी। हैमरस्मिथ में स्थित सिंह्स डाइनिंग (जिसे पहले रंगरेज के नाम से जाना जाता था) के मालिक सिख रेस्तरां व्यवसायी हरमन सिंह कपूर हैं।

'अल्लाहु अकबर' के लगाए नारे डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेस्तरां के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें अभिनेता जॉन क्लीज ने काम पर रखा था, जिन्होंने पहले भी इस रेस्तरां का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रदर्शनकारियों को फिलिस्तीनी झंडे लहराते और अल्लाहु अकबर, शेम ऑन यू (शर्म करो) और फ्री फलस्तीन जैसे नारे लगाते देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर आलोचना रेस्तरां के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, 'हमें गर्व है कि हम हलाल नहीं बेचते।' यह विवाद अब सिर्फ रेस्तरां की फूड पॉलिसी तक सीमित नहीं रहा। कपूर को मुसलमानों, हलाल मांस और गाजा संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, कपूर का आरोप है कि हलाल मांस न बेचने के उनके फैसले की वजह से उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की सैकड़ों धमकियां मिली हैं और उन्हें परेशान व डराया-धमकाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस विवाद से उनके कारोबार को आर्थिक नुकसान पहुंचा है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, एक और घटनाक्रम में तय प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले ही कपूर को पश्चिमी लंदन स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्तरां मालिक ने पुलिस की गाड़ी में ले जाए जाने से पहले पुलिस अधिकारियों के साथ अपना एक वीडियो साझा किया।

माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी का संबंध इस्लाम से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट से है। विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनकी पत्नी खुशी, रेस्तरां में ही रह गई थीं। एक वीडियो में उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करने के लिए क्लीज को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने एक तख्ती पकड़ रखी थी, जिस पर लिखा था, 'जॉन क्लीज इस रेस्तरां की सुरक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि मेट पुलिस ऐसा नहीं कर रही है।'